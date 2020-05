Danny Noppert heeft zich vrijdag net niet geplaatst voor de tweede fase van de PDC Home Tour. De Fries won twee van zijn drie partijen, maar kwam één leg tekort ten opzichte van Jesus Noguera, die verrassend de sterkste was in groep 22 van het digitale dartstoernooi.

Noppert begon goed met een zege op James Wilson (5-4), maar verloor vervolgens van Ian White (2-5). Hij moest in zijn laatste wedstrijd met minimaal vier legs verschil winnen van Noguera om aanspraak te maken op de eerste plaats in de poule, maar daar slaagde hij net niet in: 5-2.

Favoriet en nummer tien van de wereld White, die zich in de openingswedstrijd van de avond verslikte in Noguera (3-5), kon profiteren van de nederlaag van Noguera tegen Noppert door zelf met minimaal twee legs verschil te winnen van Wilson. Dat bleek voor hem echter een brug te ver: 4-5.

Er zijn voorlopig drie Nederlanders zeker van de volgende ronde. Geert Nentjes, Jelle Klaasen en Martijn Kleermaker bereikten die door eerste te worden in hun groep. Niels Zonneveld, Jan Dekker, Mike van Duivenbode, Maik Kuivenhoven, Vincent van der Meer, Jermaine Wattimena en dus Noppert lukten dat niet.

De Nederlanders die het niet hebben gered zijn net als onder anderen Peter Wright en Gerwyn Price mogelijk nog niet uitgeschakeld, omdat niet alle 128 Tourkaarthouders zich hebben aangemeld. Ze krijgen wellicht een uitnodiging van de PDC om binnenkort nog een keer in actie te komen.

De Home Tour geldt als alternatief van het 'echte' darts tijdens de coronacrisis. In de eerste fase worden 32 dagen op rij poules afgewerkt door steeds vier spelers. Alle groepswinnaars bereiken de tweede fase, waarvan het format nog onbekend is, omdat niet duidelijk is wanneer weer in het echt kan worden gedart.