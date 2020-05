Jermaine Wattimena heeft zich woensdag niet weten te plaatsen voor de tweede fase van de PDC Home Tour. De Gelderlander zag Ryan Murray er verrassend met de winst vandoor gaan in groep 20 op het digitale dartstoernooi.

Wattimena kende een matige avond. Hij won van Joe Cullen (5-4), maar verloor van John Michael (2-5) en Murray. Laatstgenoemde hield met vier punten Cullen onder zich op basis van het legsaldo. Murray ging eerst onderuit tegen Cullen (4-5), maar herstelde zich daarna tegen Michael (5-3) en dus Wattimena.

'The Machine Gun' was voor woensdag de vervanger van Jeffrey de Zwaan, die zich moest afmelden wegens een schouderblessure. Hij kampt met een verkalking in de pezen van zijn schouder. De Zwaan hoort donderdag of hij moet worden geopereerd en mogelijk maanden rust moet nemen.

Er zijn voorlopig drie Nederlanders zeker van de volgende ronde. Geert Nentjes, Jelle Klaasen en Martijn Kleermaker bereikten die door eerste te worden in hun groep. Dat lukte Niels Zonneveld, Jan Dekker, Mike van Duivenbode, Kuivenhoven en Van der Meer niet.

Niet alle topspelers maakten hun favorietenstatus waar. Dat gold bijvoorbeeld voor Peter Wright, Gerwyn Price, Michael Smith en James Wade. Zij zijn echter mogelijk nog niet uitgeschakeld - omdat niet alle 128 Tour-kaarthouders zich hebben aangemeld - en mogen de komende tijd wellicht nog een keer in actie komen.

De Home Tour geldt als alternatief van het 'echte' darts tijdens de coronacrisis. In de eerste fase worden 32 dagen op rij poules afgewerkt door steeds vier spelers. Alle groepswinnaars bereiken de tweede fase, waarvan het format nog onbekend is, omdat niet duidelijk is wanneer weer in het echt kan worden gedart.