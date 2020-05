Ron Meulenkamp heeft donderdag niet voor een verrassing kunnen zorgen op de PDC Home Tour. De Drent boekte weliswaar twee zeges, maar moest de winst van groep 14 aan Chris Dobey laten op het nieuwe digitale dartstoernooi.

Meulenkamp won van Kai Fan Leung (5-4) en Ciaran Teehan (5-1), maar verloor tussendoor met ruime cijfers van Dobey (1-5). Hij wist na die nederlaag al dat hij geen eerste meer kon worden in de poule vanwege het legsaldo, waardoor de laatste partij tegen Teehan voor de statistieken was.

Dobey ging na overwinningen op Teehan (5-2) en Meulenkamp nipt onderuit tegen Leung (4-5). Hij voegde zich desondanks in een rijtje met onder anderen Nathan Aspinall, Dave Chisnall en Jonny Clayton, die al zeker waren van de volgende ronde.

Nederlanders Geert Nentjes, Jelle Klaasen en Martijn Kleermaker slaagden er eerder in tegenstelling tot Meulenkamp wel in de volgende ronde te bereiken door eerste te worden in hun groep. Niels Zonneveld, Jan Dekker en Mike van Duivenbode lukten dat niet.

Lang niet alle topspelers maakten hun favorietenstatus waar. Dat gold bijvoorbeeld voor Peter Wright, Gerwyn Price, Michael Smith en James Wade. Zij zijn echter mogelijk nog niet uitgeschakeld, omdat niet alle 128 Tour-kaarthouders zich hebben aangemeld.

De Home Tour geldt als alternatief tijdens de coronacrisis. In de eerste fase worden 32 dagen op rij poules afgewerkt door steeds vier spelers. Alle groepswinnaars bereiken de tweede fase, waarvan het format nog onbekend is, omdat niet duidelijk is wanneer er weer in het echt kan worden gedart.