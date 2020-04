Mike van Duivenbode heeft zich net niet weten te plaatsen voor de tweede fase van de PDC Home Tour. De Zuid-Hollander won weliswaar knap van Simon Whitlock, maar greep daarna alsnog naast de winst van groep 11 op het nieuwe digitale dartstoernooi.

Van Duivenbode begon uitstekend met een zege op de nummer veertien van de wereld Whitlock (5-3), maar verloor vervolgens van Alan Tabern (2-5) en dat kwam hem duur te staan, ondanks dat hij de poule nog wel afsloot met een tweede overwinning, op Kirk Shepherd (5-4).

Dat was echter niet voldoende omdat Tabern in de laatste partij van de avond ook met 5-4 won van Whitlock. Tabern en Van Duivenbode eindigden daardoor beide op vier punten en hetzelfde legsaldo, maar Tabern mocht zich de nummer één noemen op basis van het onderlinge resultaat.

Van Duivenbode drong daardoor niet als vierde Nederlander door naar de tweede fase. Geert Nentjes, Jelle Klaasen en Martijn Kleermaker slaagden daar al wel in door eerste te worden in hun groep. Niels Zonneveld en Jan Dekker lukten dat niet en werden vierde en laatste in hun groep.

Whitlock is mogelijk nog niet uitgeschakeld, omdat niet alle 128 Tourkaarthouders zich hebben aangemeld. Dat geldt ook voor onder anderen wereldkampioen Peter Wright, Gerwyn Price, Michael Smith en James Wade. Zij komen in de komende tijd wellicht nog een keer in actie.

De Home Tour geldt als alternatief tijdens de coronacrisis. In de eerste fase worden 32 dagen op rij poules afgewerkt door steeds vier spelers. Alle groepswinnaars bereiken de tweede fase, waarvan het format nog onbekend is omdat niet duidelijk is wanneer er weer in het echt kan worden gedart.