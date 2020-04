Martijn Kleermaker vond het een aparte gewaarwording om zaterdag in het huis van zijn broer de stunt te vieren op de PDC Home Tour. De Gelderlander werd mede dankzij een zege op Michael Smith winnaar van groep 9 op het nieuwe digitale dartstoernooi.

"Het was een gekke ervaring. Normaal ga je zo'n overwinning op Smith vieren met het publiek, maar nu moest ik eerst naar de presentator roepen dat het "game shot" was, nog een klein interviewtje geven en toen stond ik maar wat in mijn eentje in de kamer. Ik stuurde mijn vriendin maar een appje met dat ik had gewonnen van Smith", zegt Kleermaker tegen NU.nl.

Kleermaker maakte tegen Smith indruk door terug te komen van een 0-3-achterstand (5-3). Hij leek zijn kansen daarna te verspelen door een nederlaag tegen Matt Clark (3-5), maar had uiteindelijk aan een ruime zege op Harry Ward (5-2) voldoende voor de groepswinst, omdat de laatste partij tussen Smith en Clark precies de juiste uitslag voor hem had (5-3).

"Ik kreeg na de wedstrijd tegen Smith al onwijs veel berichten en ook na afloop van de speelavond stroomde mijn telefoon over. Smith dacht waarschijnlijk bij 3-0 dat hij dit varkentje wel even zou wassen. Als je hem dan toch nog verslaat, is het wel logisch dat dat zoveel losmaakt bij de buitenwacht", aldus Kleermaker, die het als een echte zege beschouwt.

"Maar op een andere manier. Dit is wel een bevestiging voor mezelf. Ik had nog nooit tegen iemand gespeeld die in de top tien stond van de wereldranglijst en dat stond wel op mijn lijstje. Dan kan ik mezelf daarmee vergelijken en beter van worden. Ik heb mezelf niet verbaasd. Ik weet dat ik heel veel mensen kan verslaan als ik in goede doen ben."

'Bezoekje aan supermarkt hoogtepunt van de dag'

Kleermaker plaatste zich dankzij de groepswinst voor de tweede fase van de Home Tour. Het format daarvan is nog onbekend. De komende tijd werken eerst nog de tachtig Tourkaarthouders bij dartsbond PDC die zich hebben aangemeld poules af en mogelijk daarna ook nog spelers die al eerder in actie zijn gekomen, waardoor de volgende ronde kan beginnen met 32 man.

"Het is voor ons ook nog onduidelijk hoe, maar er komt zeker een tweede fase", vertelt Kleermaker. "De Home Tour is een goed initiatief. Het houdt iedereen weer wat bezig. Het wedstrijdgevoel was ik na anderhalve maand geen toernooien wel een beetje kwijt, dus dan is het lekker om weer ergens aan deel te nemen. We hebben weer iets om naar uit te kijken",

"Ik mis de echte toernooien wel ontzettend, maar ik weet ook wel dat er weinig aan valt te veranderen. Er is nou eenmaal geen vaccin. Het is alleen tegen mijn natuur in om 24/7 thuis te zitten. Met de kinderen kan je ook nergens heen. Het bezoekje aan de supermarkt is mijn hoogtepunt van de dag. Dat gaat natuurlijk al snel vervelen."

Kleermaker was de derde Nederlander die zich verzekerde van de tweede fase. Geert Nentjes en Jelle Klaasen slaagden daar eerder ook in door eerste te worden in hun groep. Niels Zonneveld en Jan Dekker eindigden als vierde en laatste in hun groep. Later is het ook nog de beurt aan onder anderen Jeffrey de Zwaan en Jermaine Wattimena.