Jelle Klaasen is teleurgesteld dat hij wordt beschuldigd van vals spel donderdag tijdens de PDC Home Tour. De Brabander gaat nu een extra camera richting het dartsbord bij hem thuis plaatsen om te voorkomen dat dat in de toekomst vaker gebeurt.

"Ik verander de set-up op mijn kamer de volgende keer dat ik in actie moet komen. Één extra camera zodat ik alles ook voor mezelf kan opnemen en extra materiaal heb dat extra scherp zal zijn, haha. Misschien ook een goede tip voor iedereen die digitaal darts speelt", schrijft Klaasen vrijdag op zijn eigen Twitter-pagina.

Klaasen kreeg tijdens zijn partij tegen Gabriel Clemens flink wat hoon over zich heen van kijkers op sociale media. Hij riep bij een 1-0-voorsprong zelf dat hij tops had gegooid, maar door het wazige beeld leek de pijl erbuiten. De presentator, aan wie de spelers de scores moeten doorgeven, en Clemens protesteerden niet.

"Ik ben teleurgesteld dat mensen denken dat ik heb vals gespeeld bij die 70-finish. De punten van mijn pijlen zijn lang en het beeld is wazig door de livestream, maar ik kan jullie garanderen dat de pijl in het hoekje van de dubbel zat", zei Klaasen na afloop, om vervolgens met een aantal foto's te komen als bewijs.

PDC heeft nog niet gereageerd op voorval

De PDC heeft nog niet gereageerd op het voorval, maar de kans is ook groot dat zij er niets mee gaan doen. De dartsbond liet alle spelers voorafgaand aan het toernooi al wel per e-mail weten dat er een boete of zelfs schorsing kan volgen als er vals wordt gespeeld.

Klaasen werd groepswinnaar en plaatste zich zodoende voor de tweede fase van de Home Tour. Hij won van Clemens (5-3) en Gavin Carlin (5-2) en verloor van Ryan Maikle (4-5), maar bleef laatstgenoemde op basis van het legsaldo nipt voor (+4 tegenover +3).

De Home Tour geldt als alternatief tijdens de coronacrisis. In de eerste fase worden 32 dagen op rij poules afgewerkt door steeds vier spelers. Alle groepswinnaars bereiken de tweede fase, waarvan het format nog onbekend is omdat niet duidelijk is wanneer er weer in het echt kan worden gedart.