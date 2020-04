Jelle Klaasen heeft zich donderdag als tweede Nederlander geplaatst voor de tweede fase van de PDC Home Tour. De Brabander werd ternauwernood winnaar van groep 7 op het nieuwe digitale dartstoernooi.

Klaasen leek na zeges op Gavin Carlin (5-2) en Gabriel Clemens (5-3) simpel door te dringen naar de volgende ronde, maar hij verslikte zich in zijn laatste partij in Ryan Meikle (4-5 na een 4-2-voorsprong). Hij was daardoor afhankelijk van het resultaat van Clemens-Carlin en kon uiteindelijk opgelucht ademhalen.

De nummer 48 van de wereld zag namelijk dat Clemens er niet in slaagde om een ruime overwinning te boeken - de hoogst gepositioneerde speler van de avond (38) - en hield Meikle, die ook vier punten verzamelde, op basis ven het legsaldo onder zich (+4 tegenover +3).

Klaasen is de tweede Nederlander die verder gaat naar de tweede fase van de Home Tour. Geert Nentjes lukte dat al eerder door met drie zeges bovenaan te eindigen in groep 4. Niels Zonneveld en Jan Dekker eindigden als vierde en laatste in respectievelijk groep 1 en 3.

Naast Klaasen en Nentjes zijn ook Jamie Lewis, Luke Woodhouse, Dave Chisnall, Nick Kenny en Ryan Searle verzekerd van de tweede fase. Peter Wright en Gerwyn Price werden tweede in hun groep, maar de wereldkampioen en de mondiale nummer drie zijn mogelijk nog niet uitgeschakeld omdat niet alle 128 Tourkaarthouders zich hebben aangemeld.

De Home Tour geldt als alternatief tijdens de coronacrisis. In de eerste fase worden 32 dagen op rij poules afgewerkt door steeds vier spelers. Alle groepswinnaars bereiken de tweede fase, waarvan het format nog onbekend is omdat niet duidelijk is wanneer er weer in het echt kan worden gedart.