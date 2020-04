De PDC heeft opnieuw een flink aantal toernooien moeten afgelasten vanwege de coronacrisis. De dartsbond schrapt alle evenementen in mei en juni, waardoor onder meer een streep door de World Cup of Darts wordt gehaald.

De World Cup of Darts zou van 18 tot en met 21 juni worden gehouden in Hamburg. Het officieuze WK voor landenteams kon al niet worden georganiseerd in die stad, omdat de Duitse regering evenementen tot en met 31 augustus heeft verboden.

De PDC zag zich daardoor genoodzaakt om de World Cup of Darts uit het programma te halen. De bond laat weten te hopen dat het prestigieuze toernooi later in dit jaar alsnog kan worden gespeeld.

Bij de World Cup of Darts vormen elk jaar in principe de twee hoogst geklasseerde spelers van elk land een team. Vorig jaar vertegenwoordigden Michael van Gerwen en Jermaine Wattimena Nederland en zij verloren in de halve finales.

Ook twee Euro Tours kunnen niet doorgaan

Naast de World Cup of Darts kunnen in mei en juni ook twee Euro Tours in Hongarije en Oostenrijk, vier Players Championships, twee Development Tour-weekenden en een Challenge Tour-weekend niet doorgaan.

Het eerstvolgende grote toernooi dat op de agenda staat, is de World Matchplay in Blackpool. Het is echter zeer de vraag of die major wel gewoon op de oorspronkelijke datum kan plaatsvinden van 18 tot en met 26 juli.

De PDC heeft momenteel de Home Tour als alternatief tijdens de coronacrisis. Daarin worden in de eerste fase 32 dagen op rij poules afgewerkt door steeds vier spelers. Van Gerwen doet niet mee, omdat het in zijn huis niet stil genoeg is.

