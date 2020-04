Geert Nentjes heeft zich maandag als eerste Nederlander geplaatst voor de tweede fase van de PDC Home Tour. De Flevolander werd dankzij drie zeges de winnaar van groep 4 op het nieuwe digitale dartstoernooi.

Nentjes won achtereenvolgens knap van Mickey Mansell (5-4), Lisa Ashton (5-3) en Ross Smith (5-3) en haalde in al zijn partijen een gemiddelde van boven de 95 punten en tegen Mansell zelfs 100. Hij had nog wel het geluk dat Mansell tegen hem een matchdart miste.

De nummer 71 van de wereld, die moet vrezen dat hij na dit jaar zijn Tourkaart bij de PDC kwijtraakt omdat hij in de top 64 moet belanden, was de derde Nederlander die in actie kwam op de Home Tour. Niels Zonneveld en Jan Dekker eindigden als vierde en laatste in respectievelijk groep 1 en 3.

Nentjes is na Jamie Lewis (winnaar groep 1), Luke Woodhouse (winnaar groep 2 mede dankzij een negendarter) en Dave Chisnall (winnaar groep 3) de vierde speler die doorgaat naar de tweede fase van het toernooi. Nentjes, Woodhouse en Chisnall deden dat ook nog eens zonder puntenverlies.

Peter Wright en Gerwyn Price konden hun favorietenstatus niet waarmaken. De wereldkampioen en mondiale nummer drie werden tweede in groep 1 en 2. Beiden zijn mogelijk nog niet uitgeschakeld en zijn in de komende weken wellicht nog een keer te bewonderen, omdat niet alle 128 Tourkaarthouders zich hebben aangemeld.

De Home Tour geldt als alternatief tijdens de coronacrisis. In de eerste fase worden 32 dagen op rij poules afgewerkt door steeds vier spelers. Alle groepswinnaars bereiken de tweede fase, waarvan het format nog onbekend is, omdat niet duidelijk is wanneer er weer in het echt gedart kan worden.