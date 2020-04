Jan Dekker heeft zondag niet voor een verrassing kunnen zorgen op de PDC Home Tour. De Drent verloor al zijn drie wedstrijden en zag Dave Chisnall er met de winst vandoor gaan in groep 3 van het nieuwe digitale dartstoernooi.

Dekker ging eerst onderuit tegen Jonathan Worsley (4-5) en vervolgens ook tegen Chisnall (0-5) en Scott Waites (1-5). Hij kwam tegen Worsley nog wel knap terug van een 1-4-achterstand, maar moest in de beslissende leg alsnog de zege laten aan zijn tegenstander.

Chisnall maakte als eerste van de grote namen zijn favorietenstatus waar. De nummer elf van de wereld won naast van Dekker ook van Waites (5-2) en Worsley (5-1). Hij plaatste zich daardoor in navolging van Jamie Lewis (winnaar groep 1) en Luke Woodhouse (groep 2) voor de tweede fase van het toernooi.

Wereldkampioen Peter Wright en de mondiale nummer drie Gerwyn Price eindigden als tweede in respectievelijk groep 1 en 2. Beiden zijn mogelijk nog niet uitgeschakeld en komen in de komende weken wellicht nog een keer in actie, omdat niet alle 128 Tourkaarthouders bij de PDC zich hebben aangemeld.

Eindstand groep 3 1. Dave Chisnall 3-6 (+12)

2. Scott Waites 3-4 (+5)

3. Jonathan Worsley 3-2 (-7)

4. Jan Dekker 3-0 (-10)

Verbinding beter dan afgelopen dagen

De verbinding was zondag beter dan vrijdag en zaterdag, maar het was nog steeds moeilijk te zien waar de pijlen terechtkwamen in het bord. Dekker moest het duel met Worsley even onderbreken, omdat zijn iPad bijna leeg was en Chisnall liet voor zijn partij tegen Worsley op zich wachten door technische problemen.

De PDC kreeg door de haperende verbinding flink wat kritiek. Vrijdag was ook nog eens de site overbelast, maar de bond bevestigde zondag dat dat gebeurde door een cyberaanval. Er zijn vijf IP-adressen getraceerd die 300.000 pogingen ondernamen om in te loggen in het systeem.

De Home Tour geldt als alternatief tijdens de coronacrisis. In de eerste fase worden 32 dagen op rij poules afgewerkt door steeds vier spelers. Alle groepswinnaars bereiken de tweede fase. waarvan het format nog onbekend is, omdat niet duidelijk is wanneer er weer in het echt gedart kan worden.