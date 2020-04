Luke Woodhouse heeft zaterdag voor een verrassing gezorgd op de PDC Home Tour. De Engelsman vernederde Gerwyn Price mede dankzij een negendarter met 5-0 en werd mede daardoor winnaar van groep 2 bij het nieuwe digitale dartstoernooi.

Woodhouse noteerde de perfecte leg tegen Price in de vierde leg met scores van 177, 177 en 147. Hij vierde dat kunststukje door te juichen voor zijn webcam en stelde in de daaropvolgende leg de zege veilig met een 127-finish, om uit te komen op een hoog gemiddelde van 113,9 punten.

De nummer 57 van de wereld won zijn drie wedstrijden. Hij versloeg verder ook Ted Evetts (5-2) en Rowby-John Rodriguez (5-2) en plaatste zich daardoor in navolging van Jamie Lewis - de Welshman werd vrijdag op de openingsavond eerste in groep 1 - voor de tweede fase van het toernooi.

Price, de mondiale nummer drie, rekende eveneens af met Evetts (5-2) en Rodriguez (5-2). Hij had daar niets aan, al is 'The Iceman' mogelijk nog niet uitgeschakeld en komt hij in de komende weken wellicht nog een keer in actie. Niet alle 128 Tourkaarthouders bij de PDC hebben zich namelijk aangemeld.

Eindstand Groep 2 1. Luke Woodhouse 3-6 (+11)

2. Gerwyn Price 3-4 (+1)

3. Ted Evetts 3-2 (-4)

4. Rowby-John Rodriguez 3-0 (-8)

Ook Wright kon favorietenrol niet waarmaken

Price is niet de enige die zijn favorietenrol niet kon waarmaken. Daar slaagde Peter Wright vrijdag evenmin in. De wereldkampioen verloor met liefst 1-5 van Lewis en moet dus net als Price hopen dat hij nog een keer een uitnodiging krijgt om te mogen spelen.

Net als vrijdag was de verbinding zaterdag belabberd. De spelers waren tijdens de interviews voor en na de duels amper te herkennen en het was ook niet goed te zien waar de pijlen terechtkwamen in het bord. In tegenstelling tot vrijdag viel het beeld dit keer echter niet weg.

De Home Tour geldt als alternatief tijdens de coronacrisis. In de eerste fase worden 32 dagen op rij poules afgewerkt door steeds vier spelers. Alle groepswinnaars bereiken de tweede fase, waarvan het format nog onbekend is, omdat niet duidelijk is wanneer er weer in het echt gedart kan worden.