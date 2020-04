De PDC Home Tour kende vrijdag zijn vuurdoop en het bleek nog geen onverdeeld succes. Het darts was weliswaar van een behoorlijk niveau, maar dat werd overschaduwd door de haperende verbinding, waardoor het beeld een paar keer wegviel. "Het is een goed initiatief, maar dit is voor de kijker niet vol te houden."

Jamie Lewis gooit in de eerste leg van het duel met Niels Zonneveld de dubbel 7. Tenminste, dat roept hij zelf vanuit zijn woonkamer. Het is voor de kijker niet te zien en ook presentator Dan Dawson, aan wie de spelers de scores door moeten geven, heeft zijn bedenkingen. "Zit die er echt in?", vraagt hij door de microfoon van zijn laptop.

De matige beeldkwaliteit is niet het enige minpunt van de Home Tour, die geldt als alternatief tijdens de coronacrisis. Ook de site van de PDC loopt een keer vast omdat die overbelast is en het beeld gaat tot twee keer toe - opvallend genoeg beide keren dat de speler op een dubbel staat - op zwart omdat het internet van Dawson eruit vliegt.

"Ik moest lachen om de eis dat de spelers goed internet moeten hebben. Dan kan je alle Engelse spelers afschrijven. De woorden internet en Engeland gaan niet samen. Als de PDC er van tevoren iets meer over had nagedacht, dan hadden ze zelf ook kunnen bedenken dat het internet de bottleneck zou zijn", zegt dartsverslaggever Arjan van der Giessen van RTL 7.

'De Home Tour is een goed initiatief'

De PDC is zich bewust van de technische problemen en stuurde na de eerste speelavond nog een statement de deur uit. "We danken al onze fans voor hun geduld en steun voor de uitzending van vanavond en het Home Tour-concept en verzekeren iedereen dat we eraan werken om verdere problemen te voorkomen", zo viel er te lezen.

"De Home Tour is een goed initiatief. Ik vind het ook heel mooi dat ze ook aan alle spelers een vergoeding geven van 500 Britse pond voor elke avond dat ze in actie komen. Die hebben op dit moment ook geen inkomen. Maar het rottige voor de PDC is dat je maar één keer een eerste indruk kan maken en die was niet positief", aldus Van der Giessen.

"Dit is voor de kijker natuurlijk niet vol te houden. Het kan uiteraard niet allemaal perfect zijn en dat hoeft ook niet, maar als je zit te kijken en het beeld gaat op zwart terwijl er iemand op een dubbel staat, dan vraag je jezelf toch af wat je zit te doen. Dan ben je steeds bang dat het opnieuw gebeurt en ben je er op een gegeven moment wel klaar mee."

'Het toernooi is fraudegevoelig'

Lang niet alle 128 Tour-kaarthouders bij de PDC hebben zich aangemeld voor de Home Tour, allemaal om de meest uiteenlopende redenen. Zo beschikt Michael van Gerwen niet over een stille ruimte in huis, kampten Gary Anderson en Daryl Gurney met te slechte wifi en vreesde Wesley Harms voor sabotage.

"Het idee is hartstikke goed, maar dan moet iedereen wel dezelfde uitrusting hebben. Als je nu kijkt, zie je dat sommige beelden wazig zijn. Ik kan wel zeggen dat ik een 180'er heb gegooid, maar dat zie je niet op camera of er zou automatisch ingezoomd moeten worden", legde Harms uit tegen RTV Noord-Holland.

"Het toernooi is fraudegevoelig", vindt ook Van der Giessen. "Je zou bij wijze van spreken met je vrouw kunnen afspreken dat zij de stekker er bij 4-4 uittrekt op een moment dat jij op een dubbel staat. En dan de verbinding weer goed maken en zeggen dat je de dubbel hebt gegooid. Maar je zou wel stom zijn om dat te doen."