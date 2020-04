Niels Zonneveld vond het speciaal om vrijdag meteen op de openingsdag van het nieuwe digitale dartstoernooi PDC Home Tour in actie te komen. De Noord-Hollander moest wel wennen aan de regels en de bij tijd en wijle slechte verbinding, waardoor het beeld een paar keer wegviel.

"We moesten bijvoorbeeld na een leg telkens twintig seconden pauzeren zodat de bookmakers (diverse goksites in Groot-Brittannië hadden een livestream, red.) daarop konden anticiperen vanwege de vertraging die erin zat. Dat is normaal gesproken niet zo", zei Zonneveld na afloop tegen NU.nl.

"De presentator had soms ook wat moeite met zijn wifi of verstond de scores niet goed. Dan moet je jezelf even herpakken. Je kan daardoor niet lekker in je spel komen. Maar goed, dat soort dingen horen er nou eenmaal bij. Het is aan jou om daarmee om te gaan. Dat is niet makkelijk, maar wel een mooi leerproces."

Zonneveld en zijn tegenstanders moesten de scores zelf doorgeven aan de presentator. Dat was voor onder anderen Wesley Harms een reden om zich niet op te geven - door de matige beeldkwaliteit zou er sprake kunnen zijn van "sabotage" - maar volgens Zonneveld is het bijna niet mogelijk om vals te spelen.

"De presentator heeft een beter beeld omdat hij in een rechtstreekse call met ons zit. Het is wel zo dat er alleen een camera gericht is op het dartbord. Dus mocht je een paar passen naar voren zetten, dan kan niemand dat controleren. Maar waarom zou je dat doen? De PDC heeft ook meermaals verteld dat er bij zoiets een boete of schorsing kan volgen."

'Zou nog wel een keer mee willen doen'

De 21-jarige Zonneveld eindigde als laatste in groep 1. Hij begon nog goed met een 5-3-zege op de latere winnaar Jamie Lewis, maar verloor daarna van Peter Jacques (2-5) en wereldkampioen Peter Wright (1-5). Hij komt de komende weken net als Wright wellicht nog een keer in actie omdat niet alle 128 Tour-kaarthouders bij de PDC zich hebben aangemeld.

"Ik zou zeker nog wel een keer mee willen doen. Het is niet ideaal, maar je hebt op zich wel een leuke avond. Een echte wedstrijd is natuurlijk leuker, maar dit is een goed alternatief. Ik wil op deze manier ook de PDC steunen omdat ze toch iets voor ons hebben opgezet en de fans proberen te vermaken. Dat doen ze goed."

Zonneveld moest wel halsoverkop dingen bij elkaar verzamelen om vrijdag überhaupt mee te kunnen doen. Hij kreeg woensdag te horen dat hij direct op de eerste avond moest aantreden en moest daardoor binnen twee dagen verlichting, een camera en een wifiversterker regelen voor op de zolder in zijn ouderlijk huis in Uitgeest.

"Ik heb gelukkig alles kunnen lenen van verschillende mensen. De PDC stuurde vanmorgen nog een mail met daarin de mededeling dat het dartbord per se van Unicorn moest zijn omdat ze daarmee ook gooien op televisie. Dat had ik, maar als dat niet zo was geweest, dan zouden ze er eentje opsturen. Dat was wel erg kort dag geweest, denk ik."