Jamie Lewis is vrijdag de eerste groepswinnaar geworden op de PDC Home Tour. De Welshman troefde onder anderen wereldkampioen Peter Wright en Niels Zonneveld af en plaatste zich als eerste voor de tweede fase van het nieuwe digitale dartstoernooi.

Lewis, halvefinalist op het WK van 2018, begon matig met een nederlaag tegen Zonneveld (3-5), maar herstelde zich met zeges op Wright (5-1) en Peter Jacques (5-4). Hij eindigde net als Wright - de Schot won van Jacques (5-4) en Zonneveld (5-1) - op vier punten, maar beschikte over een beter legsaldo.

De openingsavond verliep niet vlekkeloos. De verbinding met de spelers - een webcam was overal richting het dartbord gericht - haperde af en toe, waardoor het niet altijd even goed zichtbaar was waar de pijlen terechtkwamen. De spelers moesten zelf de score doorgeven aan de presentator.

Tijdens de wedstrijden Wright-Lewis en Zonneveld-Wright viel de verbinding zelfs helemaal weg, juist op een moment dat een van hen op een dubbel stond. Na een paar minuten zwart beeld bleek het internet van de presentator er tot twee keer toe even uit te hebben gelegen.

Eindstand Groep 1 1. Jamie Lewis 3-4 (+3)

2. Peter Wright 3-4 (+1)

3. Peter Jacques 3-2 (+1)

4. Niels Zonneveld 3-2 (-5)

Wright wellicht nogmaals in actie

Wright is mogelijk nog niet uitgeschakeld op de Home Tour, dat geldt als alternatief tijdens de coronacrisis. Hij komt in de komende weken wellicht nog een keer in actie, omdat niet alle 128 Tourkaarthouders bij de PDC zich hebben aangemeld.

Er worden in de eerste fase 32 dagen op rij poules afgewerkt door vier spelers. Alle groepswinnaars bereiken de tweede fase, waarvan het format nog onduidelijk is. De PDC heeft vooralsnog alleen de namen prijsgegeven van de eerste vier speelavonden.

Een aantal grote namen doen in elk geval niet mee aan het toernooi. Zo kon Michael van Gerwen niet voldoen aan de eis dat het stil moet zijn in huis en moesten Gary Anderson en Daryl Gurney zich op het laatste moment afmelden omdat hun internetverbinding niet bleek te voldoen.