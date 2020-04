Gary Anderson en Daryl Gurney hebben zich vrijdag om een opvallende reden teruggetrokken van het nieuwe digitale dartstoernooi PDC Home Tour. Beide wereldtoppers kampen thuis met een te slechte internetverbinding.

"Ik was er klaar voor, maar toen we mijn wifi testten, was het gewoon niet betrouwbaar genoeg. Het verbaast me niet. Ik heb moeite om online rekeningen te betalen, het is echt frustrerend", zegt Anderson tegen The Sun.

"Ook ik zal helaas niet mijn opwachting maken op deze fantastische innovatie van de PDC. Mijn wifi is eveneens niet op peil en de set-up die ik gebruik om te oefenen zou niet goed genoeg zijn", schreef Gurney niet veel later op Twitter.

Anderson en Gurney moeten zich door de afmelding richten op het trainen, omdat het echte darts voorlopig nog stilligt vanwege de coronacris. Pas eind juli staat er met een speelronde in de Premier League Darts weer een wedstrijd op het programma.

Ook Van Gerwen ontbreekt op Home Tour

Naast Anderson en Gurney ontbreekt ook onder anderen Michael van Gerwen op de Home Tour. De nummer één van de wereld kan niet aan de eis voldoen dat het stil moet zijn in huis en hij is het bovendien niet eens met de opzet van het toernooi.

De Home Tour is door de PDC georganiseerd als alternatief tijdens de coronacrisis. Alle spelers met een Tourkaart bij de dartsbond zijn uitgenodigd voor het toernooi, dat vrijdag begint en waarvoor in de eerste fase 32 avonden op rij zal worden gespeeld.

Elke dag doen er vier profdarters mee vanuit hun eigen huis. Zij spelen allemaal één keer tegen elkaar. Elke partij is een best-of-in-nine in legs. De 32 groepswinnaars van de eerste fase zullen doorstromen naar de tweede fase van het toernooi.