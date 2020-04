Het echte darts ligt voorlopig nog stil door de coronacrisis, maar als alternatief organiseert de PDC vanaf vrijdag het digitale toernooi Home Tour. De nummer één van de wereld Michael van Gerwen ontbreekt, maar veel andere wereldtoppers zijn wel present. Een overzicht van het evenement.

Programma

Vrijdag 17 april vanaf 20.30 uur - Groep 1

Peter Wright-Peter Jacques

Jamie Lewis-Niels Zonneveld

Peter Jacques-Niels Zonneveld

Peter Wright-Jamie Lewis

Jamie Lewis-Peter Jacques

Niels Zonneveld-Peter Wright

Zaterdag 18 april vanaf 20.30 uur - Groep 2

Gerwyn Price-Rowby-John Rodriguez

Luke Woodhouse-Ted Evetts

Rowby-John Rodriguez-Ted Evetts

Gerwyn Price-Luke Woodhouse

Luke Woodhouse-Rowby-John Rodriguez

Ted Evetts-Gerwyn Price

Zondag 19 april 20.30 uur - Groep 3

Dave Chisnall-Scott Waites

Jan Dekker-Jonathan Worsley

Scott Waites-Jonathan Worsley

Dave Chisnall-Jan Dekker

Jan Dekker-Scott Waites

Jonathan Worsley-Dave Chisnall

Maandag 20 april 20.30 uur - Groep 4

Ross Smith-Lisa Ashton

Mickey Mansell-Geert Nentjes

Lisa Ashton-Geert Nentjes

Ross Smith-Mickey Mansell

Mickey Mansell-Lisa Ashton

Geert Nentjes-Ross Smith

Nederlandse deelnemers

Niels Zonneveld

Jan Dekker

Geert Nentjes

De PDC heeft vooralsnog alleen de namen voor de eerste vier speelavonden bekendgemaakt. Zeker is al wel dat Van Gerwen, maar ook onder anderen Jeffrey de Zwaan, Danny Noppert en Vincent van der Voort niet meedoen, omdat zij niet aan de eisen kunnen voldoen of het niet eens zijn met de opzet van het toernooi.

Spelers uit top twintig van wereldranglijst

Peter Wright (2)

Gerwyn Price (3)

Dave Chisnall (11)

We krijgen op de Home Tour dus geen herhaling van de WK-finale tussen Michael van Gerwen en Peter Wright. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Ontstaan van Home Tour

De Home Tour geldt als alternatief tijdens de coronacrisis. Alle toernooien op het podium en de vloer, zoals de speelrondes in de Premier League Darts, zijn tot begin juni afgelast. Om de darters de komende tijd toch in actie te kunnen zien, bedacht de PDC de Home Tour, waarin de spelers het vanuit hun woonkamer tegen elkaar opnemen.

De dartsbond experimenteerde de afgelopen twee weken al met Home of Darts, waarbij vier of spelers eveneens vanuit hun woonkamer tegenover elkaar stonden en degene met de meeste zeges op die avond won. Technisch gezien viel daar nog wel wat op aan te merken. Zo haperde de verbinding met de webcam die op het bord stond gericht vaak, waardoor de scores niet altijd even makkelijk konden worden geregistreerd.

De PDC denkt die mankementen inmiddels te hebben verholpen en stuurde alle 128 Tourkaarthouders vorige week een uitnodiging voor de Home Tour, waarvoor dinsdag de inschrijving sloot. De spelers moesten aan vier eisen voldoen: ze moeten thuis een stille ruimte hebben, goed internet hebben, het dartbord goed in beeld kunnen brengen en Engels kunnen spreken voor eventuele interviews.

Opzet van Home Tour

Er wordt 32 dagen op rij elke avond door in principe steeds vier verschillende spelers - het kan zijn dat sommige spelers vaker in actie komen omdat niet alle 128 Tourkaarthouders zich hebben aangemeld - een poule afgewerkt. De spelers spelen allemaal één keer tegen elkaar en elke partij is een best-of-nine in legs. Ze moeten zelf de scores doorgeven aan de presentator. Een overwinning levert twee punten op.

De 32 groepswinnaars van de eerste fase zullen doorstromen naar de tweede fase. Er zijn nog geen mededelingen gedaan over hoe de tweede fase eruit gaat zien. De PDC kan namelijk niet de garantie geven dat het toernooi wordt afgemaakt. Als de Britse overheid besluit dat er weer evenementen mogen worden georganiseerd, dan gaat het echte darts ook weer van start.

Er valt geen prijzengeld te verdienen in de Home Tour, het gaat slechts om de eer. De spelers krijgen wel 500 Britse pond (omgerekend zo'n 573 euro) voor elke avond dat ze meedoen. De PDC wil op die manier de spelers een steuntje in de rug geven, omdat zij vanzelfsprekend op dit moment geen tot weinig inkomsten halen uit hun sport en een aantal al heeft laten weten in de financiële problemen te zijn geraakt.