Wereldkampioen Peter Wright en Gerwyn Price hebben zich wel ingeschreven voor PDC Home Tour. Michael van Gerwen gaf eerder te kennen niet mee te doen aan het nieuwe digitale dartstoernooi dat geldt als alternatief tijdens de coronacrisis.

Dartsbond PDC maakte woensdag de eerste zestien namen bekend, onder wie dus Wright en Price. In totaal zullen er 128 spelers gooien op de Home Tour, die vrijdag begint en waarvoor in de eerste fase 32 avonden op rij zal worden gespeeld.

Wright komt meteen op de openingsdag in actie. Hij neemt het in groep 1 op tegen Niels Zonneveld, Jamie Lewis en Peter Jacques. Price is te bewonderen op zaterdag en stuit in groep 2 op Ted Evetts, Luke Woodhouse en Rowby-John Rodriguez.

Elke dag doen er dus vier profdarters mee vanuit hun eigen huis. Zij spelen allemaal één keer tegen elkaar. Elke partij is een best-of-nine in legs. De 32 groepswinnaars van de eerste fase zullen doorstromen naar de tweede fase van het toernooi.

Ook geen De Zwaan, Noppert en Van der Voort

Van Gerwen liet eerder op woensdag weten dat hij zich niet heeft aangemeld voor de Home Tour. De nummer één van de wereld kan niet aan alle regels voldoen en is het bovendien niet eens met de opzet van het toernooi.

"Ik kan niet voldoen aan de eis dat het stil is in huis. Ik heb namelijk een opentrappenhuis en een pasgeboren baby, een kind van 2,5 jaar en drie honden. Ik had bovendien graag gezien dat er prijzengeld te verdienen viel", zei hij tegen NU.nl.

Naast Van Gerwen laten ook onder anderen Jeffrey de Zwaan, Danny Noppert en Vincent van der Voort de Home Tour aan zich voorbijgaan. Jermaine Wattimena, Jelle Klaasen en Dirk van Duijvenbode zijn wel present.

