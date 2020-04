Michael van Gerwen doet niet mee aan PDC Home Tour, het nieuwe digitale dartstoernooi. De Brabantse nummer één van de wereld kan niet aan alle regels voldoen en is het bovendien niet eens met de opzet van het evenement.

"Ik kan niet voldoen aan de eis dat het stil is in huis. Ik heb een pasgeboren baby, een kind van 2,5 jaar en drie honden. Ik kan moeilijk tegen ze zeggen dat ze even drie uurtjes hun klep moeten houden", zegt Van Gerwen woensdag tegen NU.nl.

"Ik had graag gezien dat er prijzengeld te verdienen viel. Je krijgt nu alleen 500 pond (zo'n 573 euro, red.) aan startgeld. Waar gooi je dan voor? Ik wil wel iets kunnen winnen. Natuurlijk moet je rekening houden met je fans, maar ik doe dan liever iets voor ze op mijn eigen manier."

De Home Tour is door de PDC georganiseerd als alternatief tijdens de coronacrisis. Alle darters met een Tour-kaart bij de dartsbond zijn uitgenodigd voor het toernooi, dat vrijdag begint en waarvoor in de eerste fase 32 avonden op rij zal worden gespeeld.

Elke dag doen er vier profdarters mee vanuit hun eigen huis. Zij spelen allemaal één keer tegen elkaar. Elke partij is een best-of-nine in legs. De 32 groepswinnaars van de eerste fase zullen doorstromen naar de tweede fase van het toernooi.

'PDC kan garantie op afronden toernooi niet geven'

Van Gerwen betwijfelt of de Home Tour volledig kan worden afgewerkt. "De PDC kan die garantie niet geven omdat zij natuurlijk ook niet weten hoelang deze crisis nog duurt. Als volgende week alles weer wordt vrijgegeven, dan gaan ze weer beginnen met de Players Championships."

"De PDC heeft me gisteren opgebeld toen ze zagen dat ik me niet had aangemeld. Dat vonden ze jammer en dat snap ik. Ze hadden beter van tevoren met aan aantal spelers kunnen overleggen, maar goed, het is een moeilijke tijd. Wanneer doe je het goed?"

Van Gerwen houdt het de komende tijd dus bij trainen met Vincent van der Voort, al denkt hij wel na over een eenmalige wedstrijd tegen een topspeler als Peter Wright of Gerwyn Price, waarbij hij zijn eigen regels toepast en het geld naar een goed doel gaat.

"Het trainen gaat wel goed, maar het is moeilijk concentreren. We hebben niet echt een doel waar we naartoe werken en ik ben een absolute winnaar, dus dat is niet makkelijk voor me. Ik vind het helemaal niks. Ik speel liever volle bak toernooien voor het echie, dus hopelijk kan dat snel weer."

