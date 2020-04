De PDC heeft dinsdag een nieuw digitaal dartstoernooi aangekondigd.

De PDC Home Tour is een vervolg op Darts at Home, dat de afgelopen weken werd georganiseerd als alternatief tijdens de coronacrisis.

De Home Tour begint vrijdag en in de eerste fase zal er 32 avonden op rij worden gespeeld. Elke dag doen er vier profdarters mee vanuit hun eigen huis. Zij spelen allemaal één keer tegen elkaar. Elke partij is een best-of-nine in legs.

De 32 groepswinnaars van de eerste fase zullen doorstromen naar een tweede fase van het digitale toernooi.

Alle darters met een Tourkaart bij de PDC zijn uitgenodigd voor de Home Tour. Het is nog niet duidelijk wie er mee zullen doen; de PDC zal de zestien deelnemers van de eerste vier avonden woensdag bekendmaken.

"Ik ben heel blij dat we onze fans live darts kunnen geven in deze ongekende tijden", zegt PDC-voorzitter Barry Hearn. "Dit evenement geeft al onze darters ook de kans om zich voor te bereiden op de terugkeer van het 'normale' darts, wanneer dat ook zal zijn."

'We kijken naar drie a vier scenario's'

De afgelopen twee weken organiseerde de PDC al Darts at Home. Vier of vijf spelers namen het vanuit hun woonkamer op één avond tegen elkaar op, waarbij een webcam de scores registreerde.

De PDC moet alternatieven bedenken omdat het echte darts voorlopig nog stilligt vanwege de uitbraak van het coronavirus. Alle toernooien in april en mei zijn al afgelast, waardoor er op zijn vroegst pas in juni weer op het podium wordt gespeeld.

"Deze situatie duurt nog zeker drie of vier weken. Gezien de huidige cijfers is de kans groot dat de lockdown wordt verlengd. We kijken op dit moment dan ook naar drie a vier scenario's", legde Hearn dinsdag uit in de Weekly Dartscast.

"We zitten nu in scenario 1, thuis spelen. Scenario 2 is toernooien zonder publiek, scenario 3 is evenementen met gelimiteerd publiek en het laatste scenario, scenario 4, is terug naar normaal, wat nu nog een utopie is."

