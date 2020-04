De PDC is achter de schermen druk bezig met het opzetten van een dartstoernooi. Het nieuwe evenement is een uitbreiding van Home of Darts, dat de afgelopen weken werd georganiseerd als gevolg van de coronacrisis.

"Deze week komen we met een grote uitbreiding van Home of Darts. We hebben een briljant team dat werkt aan een masterplan voor alle spelers op ons circuit", zegt PDC-voorzitter Barry Hearn dinsdag in de Weekly Dartscast.

"Natuurlijk zal de atmosfeer van het publiek ontbreken en zal de productie niet net zo goed zijn als normaal, maar het is tenminste iets. Mensen kunnen zich opmaken voor een hoop darts."

De voorbije twee weken werd er een Home of Darts gehouden, die bedoeld is als vervanger van het echte darts. Vier of vijf spelers namen het vanuit hun woonkamer op één avond tegen elkaar op, waarbij een webcam de scores registreerde.

'We kijken naar drie a vier scenario's'

De PDC moet alternatieven bedenken omdat het echte darts voorlopig nog stilligt vanwege de uitbraak van het coronavirus. Alle toernooien in april en mei zijn al afgelast, waardoor er op zijn vroegst pas in juni weer op het podium wordt gespeeld.

"Deze situatie duurt nog zeker drie of vier weken. Gezien de huidige cijfers is de kans groot dat de lockdown wordt verlengd. We kijken op dit moment dan ook naar drie a vier scenario's", legt Hearn uit.

"We zitten nu in scenario 1, thuis spelen. Scenario 2 is toernooien zonder publiek, scenario 3 is evenementen met gelimiteerd publiek en het laatste scenario, scenario 4, is terug naar normaal, wat nu nog een utopie is."

