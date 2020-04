Raymond van Barneveld heeft donderdag in een duel vanuit zijn woonkamer gewonnen van zijn oude rivaal Phil Taylor. De twee gestopte darters speelden tegen elkaar om geld op te halen voor een goed doel.

De 52-jarige Van Barneveld, die speelde voor de voedselbank, was met 7-6 te sterk voor de zeven jaar oudere Taylor. De Nederlander gooide in de twaalfde leg bijna een negendarter, maar miste met zijn negende pijl dubbel twaalf. Een leg later sleepte hij wel de zege binnen.

De wedstrijd, die was bedacht door de pijlensponsor van beide spelers, werd uitgezonden via een stream. Het was geen live-uitzending, waardoor er niet gegokt kon worden op de uitkomst.

Van Barneveld speelde in zijn huis in Den Haag en Taylor in zijn huis in de Engelse plaats Stoke-on-Trent. Er werd gegooid op een elektronisch softtipbord. Daar zitten een camera en microfoon in, zodat de darters elkaar konden zien en horen.

Van Barneveld en Taylor wonnen samen 21 wereldtitels

Vijfvoudig wereldkampioen Van Barneveld stopte eind vorig jaar als professioneel darter, terwijl zestienvoudig wereldkampioen Taylor in 2018 afscheid nam van de sport.

'Barney' en 'The Power' troffen elkaar in totaal 83 keer, waarvan tweemaal in de finale van het WK van de PDC. Van Barneveld was in 2007 de sterkste in een thriller (7-6) en Taylor won in 2009 met liefst 7-1 van zijn rivaal.

Het 'echte' darts ligt voorlopig stil vanwege de coronacrisis. De hervatting van de Premier League is donderdag verder uitgesteld naar 30 juli.

