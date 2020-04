Jelle Klaasen heeft woensdag net niet voor een verrassing kunnen zorgen van de tweede editie van 'Darts at Home'. De Brabander moest de titel op basis van het legsaldo laten aan favoriet Nathan Aspinall.

Klaasen begon matig aan het toernooi met een nederlaag tegen Stephen Bunting, maar herstelde zich vervolgens met zeges op Steve Beaton (5-4) en Aspinall (5-4). Hij eindigde daardoor net als Aspinall op vier punten, maar beschikte over een minder legsaldo (-1 om +2).

'Darts at Home' is bedacht door dartsbond PDC. Het is de bedoeling dat elke week een aantal spelers het tegen elkaar opneemt vanuit hun woonkamer. Een webcam registreert de scores, een medewerker van de PDC doet commentaar en een microfoon zorgt ervoor dat de spelers met elkaar kunnen praten.

Vorige week was de eerste editie van 'Darts at Home', die werd geteisterd door haperende verbindingen, maar wel op YouTube en Facebook werd bekeken door duizenden mensen. Devon Peterson veroverde toen knap de titel door af te rekenen met Chris Dobey, Ted Evetts, Matthew Edgar en Luke Humphries.

Darts ligt voorlopig nog stil

Het darts ligt net als bijna alle andere sporten voorlopig nog stil door de coronacrisis. In mei staan er vooralsnog wel speelrondes in de Premier League Darts op het programma, maar directeur Matthew Porter van de PDC heeft al laten weten dat de kans groot is dat ook die worden uitgesteld.

De PDC en ook sponsors proberen de fans in de tussentijd te vermaken met virtuele toernooien en wedstrijden. Zo is er de komende weken de Modus Icons of Darts met onder meer Raymond van Barneveld en neemt diezelfde Van Barneveld het donderdag op tegen Phil Taylor voor het goede doel.

Michael van Gerwen ziet het niet zitten om binnenkort deel te nemen aan dit soort initiatieven. "Ik overweeg dat pas als alles klopt. Ik ben prof, het moet goed zijn. Nu is de verbinding vaak haperend. Bovendien telt het nergens voor mee. Dat is ook niks voor mij", zei hij dinsdag tegen het AD.

