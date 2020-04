Raymond van Barneveld en Phil Taylor nemen het donderdag dan toch echt tegen elkaar op vanuit hun woonkamer. De oud-topdarters verplaatsten de afgelopen weken een aantal keren de datum vanwege technische problemen.

De manager van Van Barneveld, Jaco van Bodegom, laat dinsdag na berichtgeving van het AD aan NU.nl weten dat de inmiddels veelbesproken confrontatie donderdag om 20.00 uur Nederlandse tijd plaatsvindt en live wordt uitgezonden op Facebook.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat Van Barneveld en Taylor elkaar op 25 maart zouden treffen, maar de wedstrijd werd vervolgens uitgesteld omdat met name de techniek bij Taylor thuis te wensen overliet.

Van Barneveld woont in Den Haag en Taylor in de Engelse plaats Stoke-on-Trent. Er zal gegooid worden op een elektronisch softtipbord. Daar zitten bijvoorbeeld een camera en microfoon in, zodat ze hun tegenstander goed kunnen zien en horen.

De virtuele strijd tussen Van Barneveld en Taylor is bedacht door Target, de pijlensponsor van beide spelers. De opbrengsten gaan naar het goede doel. Van Barneveld speelt voor de voedselbank en Taylor voor de Engelse gezondheidszorg.

Darts ligt nog zeker tot begin mei stil

De 52-jarige Van Barneveld en de 59-jarige Taylor namen respectievelijk begin dit jaar en in 2018 afscheid van het darts. 'Barney' werd vijf keer wereldkampioen en 'The Power' pakte een recordaantal van zestien wereldtitels.

Van Barneveld en Taylor troffen elkaar in totaal 83 keer, waarvan tweemaal in de finale van het WK van de PDC. Van Barneveld was in 2007 de sterkste in een thriller (7-6) en Taylor zorgde in 2009 voor een afstraffing (7-1).

Het 'echte' darts ligt door de coronacrisis nog zeker tot begin mei stil. Sponsoren en de PDC proberen in de tussentijd de fans te vermaken door evenementen te organiseren waarbij spelers kunnen gooien vanuit hun woonkamer.

Zo deed Van Barneveld de afgelopen twee dagen mee aan de Modus Icons of Darts. Dat werd geen al te groot succes, want hij verloor opvallend genoeg al zijn acht wedstrijden, waarvan twee keer tegen zijn jonge landgenoot Wessel Nijman.

