Spelersvakbond PDPA gaat darters bijstaan die in financiële problemen komen door de coronacrisis. De organisatie stelt 1.000 Britse pond (omgerekend ruim 1.100 euro) beschikbaar voor elke speler die lid is.

Veel spelers lopen inkomsten mis doordat het darts de komende tijd stilligt. Dartsbond PDC heeft alle evenementen (Premier League-speelrondes, Euro Tours en Players Championships) in april afgelast en zet waarschijnlijk ook in mei door alles een streep.

De PDPA is daarop ingesprongen met het 'Immediate Emergency Fund' en heeft ook het 'PDPA/PDC Hardship Fund' opgezet, maar dat fonds is voor de lange termijn. Het geld dat daarin beschikbaar is gesteld, gaat af van het toekomstige prijzengeld.

Vincent van der Voort gaf al te kennen dat hij zich ernstig zorgen maakt over zijn financiën. "Mijn plan was om nog vijf jaar te darten. Alles eruit halen, en dan zou het klaar zijn. Dat gaat nu niet lukken, ik zal langer door moeten", zei hij zondag tegen het AD.

Voorlopig nog Premier League in mei

Zoals het er nu voorstaat wordt er op 7 mei weer gedart tijdens de zevende speelronde van de Premier League in Glasgow, maar CEO Matt Porter van de PDC liet donderdag weten dat de kans klein is dat dat doorgaat.

"Doordat het virus blijft aanhouden, zullen we meer dan waarschijnlijk ook de avonden van de Premier League in mei moeten verplaatsen naar een latere datum, maar we volgen het advies van de Britse overheid", zei hij.

"We kijken momenteel niet naar de lange termijn. Het is een volledig nieuwe situatie die eigenlijk elke dag kan veranderen. We hebben voorlopig geen idee hoe het binnen zes weken of zes maanden zal zijn."