Kyle Anderson is positief getest op het coronavirus. De Australiër is de eerste professionele darter die het COVID-19-virus onder de leden heeft.

De 32-jarige Anderson keerde onlangs terug naar zijn geboorteland, nadat eerder deze maand alle dartstoernooien werden stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus. In zijn huis in Queensland werd hij positief getest.

De nummer 45 van de wereldranglijst hoefde niet naar het ziekenhuis en verblijft nu alleen op zijn boerderij in Mount Morgan. "Hij heeft een goed humeur", laat zijn manager weten op de website van de PDC.

Ook zijn vrouw Tara en zijn zoon Charles ondergingen een test, maar zij zijn niet besmet met het coronavirus.

Anderson won in 2017 met de Auckland Darts Masters zijn enige grote titel. Daarnaast reikte hij in hetzelfde jaar tot de halve finales van het EK darts. Op het WK zette in 2018 zijn beste prestatie neer met een plek in de derde ronde.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.