Michael van Gerwen vindt dat er pas weer moet worden gedart als alle spelers aanwezig kunnen zijn op een toernooi. Anderhalve week geleden werden er nog Players Championships afgewerkt terwijl een aantal spelers niet aanwezig konden zijn omdat ze plotsklaps moesten terugkeren naar hun land vanwege het coronavirus.

"De PDC begreep zelf ook wel dat dat heel erg rot was omdat er op die manier sprake was van een soort competitievervalsing, maar ze konden het niet meer op het allerlaatste moment afgelasten", zegt Van Gerwen woensdag in gesprek met NU.nl.

Waar de sport in de rest van Europa al wekenlang zo goed als stilligt, waren er in Engeland tot voor kort nog gewoon wedstrijden. Zo was er een paar dagen voor de laatste twee Players Championships nog een speelronde in de Premier League Darts in Liverpool met duizenden toeschouwers.

"Dat vond ik zelf niet zo apart, omdat ze in Engeland niet zover zijn als in Nederland. Zij lopen daar een dikke week achter op ons. Ik neem aan dat er in elk land, dus ook in Engeland, genoeg deskundigen rondlopen die weten wat ze doen", aldus Van Gerwen.

"Het belangrijkste is dat het virus goed wordt bestreden. Ik blijf de komende tijd in elk geval binnen. Dat roepen het kabinet en het RIVM niet voor niets. Ik heb natuurlijk ook een vrouw die hoogzwanger is, dus dan moet je wel een beetje opletten."

Michael van Gerwen won begin deze maand nog het UK Open in Minehead en behaalde daarmee zijn eerste titel van het jaar. (Foto: Getty Images)

'Glans is niet van Premier League af'

In de afgelopen dagen werden alle wedstrijden (Premier League, Euro Tours en Players Championships) van april uitgesteld, waardoor er op zijn vroegst op 7 mei tijdens de speelronde in Glasgow van de Premier League weer wordt gedart, maar de verwachting is dat het nog wel langer gaat duren.

"De glans is nu niet opeens van de Premier League af", stelt Van Gerwen. "Het is al fijn dat de competitie na de zomer lekker kan worden uitgespeeld. Er zit nu niets anders op dan trainen. Ik hoop dat we op 1 juni weer kunnen beginnen. Het gaat sowieso een stuk drukker worden in de tweede seizoenshelft. De agenda kan overhoop."

PDC-voorzitter Barry Hearn is achter de schermen wel bezig om ergens in de komende periode een toernooi te organiseren. Een Twitter-gebruiker stelde dinsdag aan hem voor om de topzestienspelers te testen op het coronavirus en ze dan bij elkaar te laten komen in een afgesloten hotel, waarop Bearn antwoordde dat hij al zoiets in gedachte had.

"Ik weet dat de PDC wat spelers heeft gepolst om wat voor streaming te doen, maar dat gaat voor de Europeanen lastig worden", denkt Van Gerwen. "Wij komen niet aan de overkant en ik ga niet zwemmen. Ik sta er zo in: er moet pas weer iets doorgaan als alle betrokkenen erbij kunnen zijn. Je moet niet iets afwerken met alleen maar Engelsen."

