Het blijft afgelastingen regenen in de Premier League Darts vanwege het coronavirus. De PDC heeft dinsdag opnieuw drie speelrondes van de prestigieuze competitie uitgesteld naar later dit jaar.

Er gaat een streep door de avonden in Manchester (16 april), Berlijn (23 april) en Birmingham (30 april) en die worden ingehaald op respectievelijk 24 september, 3 september en 30 juli.

Het aantal afgelastingen in de Premier League staat inmiddels al op acht. Eerder werden al de dubbele speelronde in Rotterdam (25 en 26 maart) en die in Newcastle (19 maart) gecanceld.

Zoals het er op dit moment voorstaat, gaat de Premier League pas over anderhalve maand op 7 mei weer verder in Glasgow en worden de play-offs na de zomer op 1 oktober gehouden in Newcastle.

Unieke taferelen in de Premier League

Tussendoor staan dan speelrondes in Leeds (14 mei), Londen (20 mei), Sheffield (2 juli), Birmingham (30 juli), Berlijn (3 september), Rotterdam (9 en 10 september) en Manchester (24 september) op het programma.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Premier League dat het evenement over zo veel maanden verspreid is. Tot dusver waren de play-offs elk jaar in mei en de laatste jaren in de O2 Arena in Londen.

Glen Durrant gaat na zes speelrondes aan kop in de Premier League. Michael van Gerwen, de huidige nummer twee, is de titelverdediger en jaagt op zijn zesde eindzege, waarmee hij recordhouder Phil Taylor zou evenaren.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.