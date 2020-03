Ook twee speelrondes van begin april in de Premier League Darts zijn uitgesteld. De PDC heeft maandag vanwege de uitbraak van het coronavirus besloten om de evenementen in Belfast en Sheffield te verplaatsen.

De speelronde in Belfast zou op 2 april in plaatsvinden, maar de PDC moet daarvoor nog een nieuwe datum vinden. De speelronde in Sheffield stond voor 9 april op het programma en is verschoven naar 2 juli.

Eerder werd er al een streep gezet door de zevende speelronde in Newcastle en de dubbele speelronde in Rotterdam. Het evenement in Ahoy is verplaatst van 25 en 26 maart naar 9 en 10 september. De speelronde in Newcastle is uitgesteld naar 1 oktober.

Het is nog niet bekend wat er met de andere speelrondes in de Premier League gaat gebeuren. De evenementen in Manchester (16 april), Berlijn (23 april) en Birmingham (30 april) staan nog wel op de kalender.

Michael van Gerwen is de titelverdediger in de Premier League, die hij vijf keer in zijn carrière won (2013, 2016, 2017, 2018 en 2019). Met een zesde eindzege evenaart hij recordhouder Phil Taylor.

Ook WK BMX later dit jaar ingehaald

Eerder op de dag werd het WK BMX uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het toernooi stond van 26 tot en met 31 mei op het programma in Houston en wordt later dit jaar ingehaald.

Twan van Gendt is regerend wereldkampioen bij de mannen. Hij liet vorig jaar zijn landgenoot Niek Kimmann achter zich. Bij de vrouwen eiste Laura Smulders toen het zilver voor zich op achter de Amerikaanse Alise Willoughby.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.