Raymond van Barneveld en Phil Taylor hebben een manier gevonden om de dartsfans te kunnen vermaken tijdens de coronacrisis. De oud-topspelers nemen het volgende maand nog één keer tegen elkaar op, maar dan vanuit hun woonkamer.

"Iedereen hunkert naar wat livesport in deze moeilijke tijden. Misschien kunnen we de stemming in Groot-Brittannië wat opfleuren en wat geld inzamelen voor het goede doel", zegt Taylor woensdag in gesprek met The Sun.

"Ik vond het altijd leuk om tegen Van Barneveld te gooien, we hebben in het verleden een paar prachtige partijen neergezet en ook al zijn we niet in dezelfde ruimte, het zal net zo'n strijd worden als altijd."

De wedstrijd wordt live uitgezonden op Facebook. Taylor woont in Stoke-on-Trent en Van Barneveld in Den Haag. Het is nog niet bekend op welke datum het wordt georganiseerd en welk goed doel eraan is verbonden.

Van Barneveld-Taylor is klassieker

De 52-jarige Van Barneveld en de 59-jarige Taylor namen respectievelijk begin dit jaar en in 2018 afscheid van het darts. 'Barney' werd vijf keer wereldkampioen en 'The Power' pakte een recordaantal van zestien wereldtitels.

Van Barneveld en Taylor troffen elkaar in totaal 83 keer, waarvan tweemaal in de finale van het WK van de PDC. Van Barneveld was in 2007 de sterkste in een thriller (7-6) en Taylor zorgde in 2009 voor een 7-1-afstraffing.

Het darts ligt nog zeker tot begin april stil vanwege de uitbraak van het coronavirus. Verschillende speelrondes in de Premier League Darts, waaronder de dubbele in Rotterdam, en Euro Tour-toernooien werden deze maand al uitgesteld.

