De zevende speelronde van de Premier League Darts in Newcastle gaat donderdag niet door. De PDC heeft vanwege de uitbraak van het coronavirus besloten om het evenement in de Utilita Arena uit te stellen tot 1 oktober.

Het besluit heeft te maken met het beleid van de regering in Groot-Brittannië, die het "niet essentiële sociale contact" en grote evenementen wil beperken. Onlangs werd er ook al een streep gezet door de dubbele speelronde in Rotterdam, die van 25 en 26 maart op het programma stond en naar 9 en 10 september is verplaatst.

Ahoy Rotterdam werd daardoor het podium van de play-offs, die normaal gesproken in mei in de O2 Arena in Londen zouden worden gehouden. Door het verplaatsen van de zevende speelronde lijkt het er echter op dat de play-offs in Newcastle afgewerkt worden.

Vorige week donderdag werd er overigens nog gewoon gedart in Liverpool, al gaven de spelers tijdens hun opkomst geen handjes aan de toeschouwers en de officials op het podium. De spelers deelden onderling een boks uit.

Het is nog niet bekend wat er met de andere speelrondes in de Premier League gaat gebeuren. De PDC zal daar later op terugkomen. De komende tijd staan er wedstrijden in Belfast (2 april), Sheffield (9 april), Manchester (16 april), Berlijn (23 april) en Birmingham (30 april) op het programma.

Michael van Gerwen is de titelverdediger in de Premier League, die hij vijf keer in zijn carrière won (2013, 2016, 2017, 2018 en 2019). Met een zesde eindzege evenaart hij recordhouder Phil Taylor.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.