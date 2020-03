Michael van Gerwen is zondag meteen uitgeschakeld op Players Championship 8 in Barnsley. De Brabantse nummer één van de wereld verloor in de eerste ronde verrassend met 5-6 van landgenoot Maik Kuivenhoven.

Van Gerwen had de nederlaag te wijten aan een matig begin van de wedstrijd, waarin hij op een 1-4-achterstand kwam. Hij bracht de stand vervolgens nog wel in evenwicht (4-4), maar slaagde er niet in om Kuivenhoven te breken.

'Mighty Mike' strandde zaterdag in de kwartfinales op Players Championship 7, eveneens in Barnsley. Hij ging hard met 1-6 onderuit tegen Nathan Aspinall, die daarna ook doorstoomde naar zijn vijfde titel in totaal en zijn tweede van het jaar.

Van Gerwen zag door die nederlaag tegen Aspinall een einde komen aan zijn zegereeks van elf wedstrijden. Hij veroverde vorige week op het UK Open 'eindelijk' zijn eerste titel van het jaar, nadat hij voor het eerst sinds 2011 geen prijs had gepakt in de eerste twee maanden van het jaar.

Players Championship 8 ging ondanks negentien afmeldingen van Tourkaart-houders gewoon. De afzeggingen kwamen voornamelijk naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus. Zo moest onder anderen de Pool Krysztof Ratajski voortijdig naar huis omdat hij anders zijn land niet meer zou inkomen.

De Players Championships kunnen worden afgewerkt omdat het vloertoernooien zijn en er geen publiek welkom is. De dubbele speelronde in de Premier League Darts van eind maart in Rotterdam werd al wel verplaatst naar september en diverse Euro Tour-toernooien zijn afgelast.