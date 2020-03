De zegereeks van Michael van Gerwen is zaterdag ten einde gekomen. De Brabantse nummer één van de wereld leed in de kwartfinales van Players Championship 7 een harde nederlaag tegen Nathan Aspinall (1-6).

Van Gerwen wist zelfs nog maar net een whitewash (0-6-verliespartij) te voorkomen door bij een 0-5-achterstand nog een leg binnen te slepen tegen de mondiale nummer zeven. Hij kwam niet verder dan een teleurstellend gemiddelde van slechts 87 punten.

'Mighty Mike' maakte nog wel indruk in zijn eerste vier wedstrijden op deze Players Championship. Hij versloeg Damon Heta (6-4), Brian Raman (6-2), John Henderson (6-3) en Jermaine Wattimena (6-3) en haalde tegen Raman en Henderson een gemiddelde van boven de 104.

Van Gerwen had mede daardoor tot aan de ontmoeting met Aspinall elf wedstrijden op rij gewonnen. Hij veroverde vorige week op het UK Open zijn eerste titel van het jaar en was donderdag ook te sterk voor Gerwyn Price tijdens de zesde speelronde van de Premier League Darts.

Noppert dringt wel door tot halve finales

Danny Noppert drong dankzij overwinningen op onder anderen Rob Cross (6-5), Daryl Gurney (6-0) en Krzysztof Ratajski (6-2) wel knap door tot de halve finales van Players Championship 7, maar ook hij was daarin niet opgewassen tegen Aspinall (3-7).

Aspinall pakte later op de dag ook de titel door in de finale met 8-4 te winnen van Brendan Dolan. De Engelsman behaalde alweer zijn vijfde titel in totaal en de tweede van het jaar, nadat hij eerder al de beste was op Players Championship 2.

Derk Telnekes was een van de grote verrassingen. De jonge Overijsselaar rekende af met onder anderen wereldkampioen Peter Wright (6-1) en Gary Anderson (6-3) en leek net zoals Noppert op weg naar de halve finales, maar verspeelde in de kwartfinales een 5-2-voorsprong tegen Dolan (5-6).

Het darts is ook getroffen door het coronavirus. De dubbele speelronde in de Premier League van eind maart in Rotterdam werd verplaatst naar september en diverse Euro Tour-toernooien afgelast. De Players Championships kunnen doorgaan omdat het vloertoernooien zijn en er geen publiek welkom is.