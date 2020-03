Rotterdam krijgt dit jaar alsnog twee avonden in de Premier League Darts. De laatste reguliere speelronde en de play-offs worden op respectievelijk 9 en 10 september gehouden in Ahoy.

Rotterdam zou aanvankelijk op 25 en 26 maart de achtste en negende speelronde organiseren in de Premier League, maar die werden donderdag afgelast omdat het Nederlandse kabinet alle sportevenementen in maart verbood waarbij meer dan honderd mensen op afkomen vanwege de uitbraak van het coronavirus.

De play-offs waren in de afgelopen acht jaar telkens in de O2 Arena in Londen, maar daar vindt dit jaar alleen de vijftiende speelronde plaats op 21 mei, wat dus betekent dat er bijna vier maanden zitten tussen de voorlaatste speelronde en het einde van de Premier League in Rotterdam.

