Rotterdam krijgt dit jaar alsnog twee avonden in de Premier League Darts. De laatste reguliere speelronde en de play-offs worden op respectievelijk 9 en 10 september gehouden in Ahoy.

Rotterdam zou aanvankelijk op 25 en 26 maart de achtste en negende speelronde organiseren in de Premier League, maar die werden donderdag afgelast omdat het Nederlandse kabinet alle sportevenementen in maart verbood waarbij meer dan honderd mensen op afkomen.

De play-offs waren in de afgelopen acht jaar telkens in de O2 Arena in Londen, maar daar vindt dit jaar alleen de vijftiende speelronde plaats op 21 mei, wat dus betekent dat er bijna vier maanden zitten tussen de voorlaatste speelronde en het einde van de Premier League in Rotterdam.

De achtste speelronde is nu op 2 april in Belfast en de negende speelronde op 9 april in Sheffield. De negende speelronde wordt ook wel Judgement Night genoemd en daarop degradeert de nummer laatst in de stand. Dat is op dit moment Daryl Gurney. Op 25 en 26 maart wordt er niet meer gedart.

Spelers gaven geen handjes in Liverpool

De zesde speelronde ging donderdag wel gewoon door in Liverpool. De spelers gaven vanwege het coronavirus tijdens hun opkomst geen handjes aan de toeschouwers en ook niet aan de officials op het podium, maar deelden wel een boks uit aan hun tegenstanders.

De Premier League gaat komende donderdag verder met de zevende speelronde in Newcastle, maar het is de vraag of die er niet wordt uitgehaald. De Engelse regering denkt namelijk na over vergelijkbare maatregelen als in Nederland.

Van Gerwen is de titelverdediger in de Premier League. Hij was in 2013 en in de voorbije vier jaar de beste in het prestigieuze en lucratieve evenement, dat niet meetelt voor de wereldranglijst, en evenaart met een zesde eindzege recordhouder Phil Taylor.