Michael van Gerwen was donderdag verrast door de actie van Gerwyn Price tijdens de zesde speelronde van de Premier League in Liverpool. De Welshman gooide zijn pijl tot twee keer toe rakelings langs het hoofd van de Nederlander.

Bij de door Van Gerwen gewonnen UK Open-finale van afgelopen zondag begon Price ook direct aan zijn beurt nadat Van Gerwen zijn pijlen uit het bord had gehaald. Dat ging toen allemaal net goed, maar in Liverpool kwam het tot een akkefietje op het podium waarbij Van Gerwen zijn opponent aansprak.

"Hij deed het twee keer. Normaal is Gerwyn niet zo, maar nu dacht ik echt: wat gebeurt hier?", zei de dertigjarige Van Gerwen bij Sky Sports na zijn 7-5-overwinning. "Ik nam het niet persoonlijk op, maar ik was wel verrast. Op de UK Open deed hij het ook al."

De gemoederen leken door het akkefietje wat hoger op te lopen, want na de matchdart van Van Gerwen wilde Price hem in eerste instantie niet feliciteren. Uiteindelijk gaf 'The Iceman' alsnog een boks aan de vicewereldkampioen.

"Ik zal hem nog wel vragen waarom hij dat deed, want ik heb in mijn ogen niks fout gedaan. Maar in het heetst van de strijd kan zoiets gebeuren en het publiek vond het vast leuk om te zien. We zijn normaal gesproken altijd goed met elkaar, dus het komt wel goed."

Van Gerwen boekte tegen Price zijn vierde zege in de Premier League dit seizoen. De Nederlander staat momenteel tweede in het klassement, achter Glen Durrant.