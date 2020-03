Michael van Gerwen heeft donderdag ook tijdens de zesde speelronde van de Premier League Darts in Liverpool gewonnen van Gerwyn Price. De Brabantse nummer één van de wereld was met een indrukwekkend gemiddelde met 7-5 te sterk.

Van Gerwen leek aanvankelijk op een 6-6-gelijkspel af te stevenen tegen Price. Hij slaagde er - ondanks een pijl op de dubbel in de openingsleg, een op de bull's eye bij 2-2 en maar liefst drie pijlen op de dubbel bij 4-4 - niet in om in de eerste tien legs te breken. Dat kwam mede door een 157-finish bij 3-3 van Price.

'Mighty Mike' schroefde daarna zijn scorend vermogen nog maar ietsje op en pakte bij 5-5, bij zijn laatste kans, wel de leg van Price af. Hij maakte het vervolgens op overtuigende wijze af, waardoor hij uitkwam op een gemiddelde van 106,27 punten. Dat is het op één na hoogste gemiddelde tot dusver in deze Premier League.

Van Gerwen versloeg Price zondag ook al met 11-9 in de finale van het UK Open. Hij veroverde de titel op dat toernooi met een gemiddelde van ruim 104 punten. Van Gerwen pakte daarmee pas zijn eerste prijs van het jaar, nadat hij voor het eerst sinds 2011 geen eremetaal had verzameld in de eerste twee maanden van het jaar.

De Vlijmenaar herstelde zich met de nieuwe overwinning op Price ook van de tweede nederlaag die hij vorige week leed in deze competitie (4-7 tegen Michael Smith), waardoor hij de koppositie verloor aan Glen Durrant en op de ranglijst ook werd gepasseerd door Smith.

Durrant nog steeds de nummer één

Durrant is na de speelronde in Liverpool nog altijd de nummer één in de Premier League dankzij een 7-5-zege op Daryl Gurney. Maar Van Gerwen nam wel de tweede positie over van Smith, die met 4-7 onderuitging tegen wereldkampioen Peter Wright.

Verder voorkwam Rob Cross (6-6 tegen Stephen Bunting na een 1-4-achterstand) dat een challenger voor de tweede keer ooit en op rij wist te winnen in de Premier League en is de partij tussen Gary Anderson en Nathan Aspinall op dit moment nog bezig.

Het is vanwege het coronavirus maar de vraag of er de komende weken wordt gespeeld in de Premier League. Eerder op donderdag werd de dubbele speelronde van eind deze maand in Rotterdam al afgelast door het Nederlandse kabinet. De Engelse regering denkt na over vergelijkbare maatregelen.

Van Gerwen is de titelverdediger in de Premier League. Hij was in 2013 en in de afgelopen vier jaar de beste in het prestigieuze en lucratieve evenement - dat niet meetelt voor de wereldranglijst - en evenaart met een zesde eindzege recordhouder Phil Taylor.