Michael van Gerwen lijkt na een moeizame seizoensstart weer terug op zijn oude niveau. De Brabantse nummer één van de wereld pakte afgelopen weekend op het UK Open eindelijk zijn eerste titel van het jaar. De kenners verbazen zich niet over de toch wel plotselinge ommekeer die hij beleefde in Minehead.

Van Gerwen was er donderdag even goed klaar mee. Hij leed tegen Michael Smith alweer de tweede nederlaag in de Premier League Darts en dat was na de uitschakeling in de eerste ronde van The Masters en twee verloren finales op een Players Championship de zoveelste domper van het jaar. Hij moest eens ophouden met het slappe gedoe, zo verklaarde hij.

'Mighty Mike' revancheerde zich in de dagen erna op imponerende wijze. Hij begon het UK Open met een zege op titelverdediger Nathan Aspinall en was vervolgens ook te sterk voor Jason Lowe, James Wade, Rob Cross, Daryl Gurney en Gerwyn Price. De cijfers: een toernooigemiddelde van liefst 104 punten en ook nog eens een negendarter.

"Van Gerwen is een van de grootste talenten die het darts ooit heeft voortgebracht. Iedereen heeft weleens een mindere fase. Je moet niet vergeten dat het niveau van de andere spelers enorm is gestegen. Als Van Gerwen een mindere dag heeft, wordt dat nu wel afgestraft. Maar hij was dit weekend weer ouderwets briljant", zegt oud-prof Chris Mason.

"In het hoofd van Van Gerwen werkt het zo: schrijf me af en ik bewijs je het tegendeel", aldus dartscommentator Stuart Pyke, die werkzaam is voor Sky Sports en ITV Sport. "Volgens mij houdt hij er gewoon van dat hij naar beneden wordt gehaald. Daar lacht hij alleen maar om. Iedereen drukte de alarmknop in en de enige die betrekkelijk rustig bleef, was hij zelf."

Michael van Gerwen schreeuwt het met de beker in zijn hand uit na zijn titel op het UK Open. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Deze pijlen passen perfect bij hem'

Van Gerwens terugval en zijn langste prijzendroogte sinds 2011 was aan de ene kant wel te verklaren. Hij wisselde begin dit jaar na de verloren WK-finale tegen Peter Wright na zes jaar van pijlenfabrikant (van XQ Max naar Winmau) en had dus tijd nodig om tot de juiste set darts te komen. Hij gaf zichzelf daarvoor drie, maximaal vier maanden de tijd.

"Ik wist eigenlijk wel dat het korter zou duren voordat hij het beste materiaal zou vinden. Ik zie hem vaak bij demonstraties en dan pakt hij pijlen van een willekeurig iemand uit het publiek en doet daar dan onvoorstelbare dingen mee. De pijlen waarmee hij momenteel gooit, zien er niet heel anders uit dan de oude. Deze passen perfect bij hem", vertelt Mason.

"Mensen beseffen niet hoe groot het is als je van pijlen ruilt", meent Pyke. "Het is bijna onmogelijk om met een ander setje direct weer optimaal te presteren. Daar gaat nou eenmaal tijd overheen. En we zijn nog maar twee maanden onderweg. Als het er echt toe deed, stond hij gewoon nog steeds briljant te mikken."

Michael van Gerwen balt zijn vuist na een goede score. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'De belangrijkste titels zullen naar Van Gerwen gaan'

Van Gerwens optreden op het UK Open deed denken aan zijn dominante periode in 2016 en in iets mindere mate 2017, toen hij zo'n beetje alles won wat er te winnen viel. Zelf is hij van mening dat hij tegenwoordig beter speelt dan destijds, maar hij weet ook wel dat zoveel titels veroveren in een jaar bijna niet te evenaren is.

"De belangrijkste titels zullen naar Van Gerwen gaan. Ik ken hem al vanaf zijn dertiende. Hij was toen al buitengewoon goed, maar er waren twijfels nadat zijn overstap van de BDO naar de PDC niet gelijk het gewenste effect had. Achteraf heeft hem dat mentaal gevormd. Hij wil alsmaar sterker terugkomen, dat is een teken van een groot kampioen", stelt Mason.

"Hij raakte in de voorbije maanden de fear factor en zijn aura van superioriteit een beetje kwijt, maar dat krijgt hij langzamerhand weer terug", besluit Pyke. "Hij liet het er op het UK Open allemaal zo makkelijk uitzien en als dat gebeurt, moet de concurrentie vrezen. Hij valt niet te stuiten als hij zo doorgaat. We kunnen grootse dingen van hem verwachten."

Van Gerwen neemt het donderdag in een herhaling van de finale op het UK Open wederom op tegen Price tijdens de zesde speelronde in Liverpool van de Premier League. Hij staat er ondanks zijn twee verliespartijen nog altijd goed voor en heeft als nummer drie slechts één punt achterstand op koplopers Glen Durrant en Smith.