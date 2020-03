Michael van Gerwen vindt dat hij afgelopen weekend heeft bewezen dat hij nog altijd de beste darter is. De Brabantse nummer één van de wereld won zondag op imponerende wijze het UK Open in Minehead en veroverde eindelijk zijn eerste titel van het jaar.

"Dit betekent heel veel voor mij. Ik kom van ver en dan voelt het ontzettend fijn om weer zo te kunnen presteren. Gezien de omstandigheden is deze beker misschien wel een van mijn belangrijkste", zei Van Gerwen na de zege in de finale op Gerwyn Price (11-9 na een 1-5-achterstand) tegen NU.nl.

Van Gerwen kende een moeizame seizoensstart. Hij wisselde na de verloren WK-finale tegen Peter Wright na zes jaar van pijlenfabrikant en de resultaten bleven vervolgens uit, met als gevolg dat hij voor het eerst sinds 2011 geen titel pakte in de eerste twee maanden van het jaar.

"We moeten er ook niet te dramatisch over doen. Ik haalde wel gewoon twee finales van een Players Championship. Ik heb mezelf en de Nederlandse fans misschien wel te veel verwend in de voorbije jaren. Ik heb op dit toernooi laten zien dat ik absoluut de beste ben", vertelde hij.

"De waarheid is dat ik in mijn dominante periode van drie of vier jaar geleden niet beter speelde dan nu. Een toernooigemiddelde van 104 is best imponerend volgens mij. En ik weet dat ik nog beter kan. Maar dat kan ik hier wel allemaal roepen; ik moet het op het podium laten zien en dat is me dit keer gelukt."

Michael van Gerwen schreeuwt het uit na het winnen van een leg tegen Gerwyn Price. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Ik trok me wel iets aan van de kritiek'

Van Gerwen moest in de voorbije maanden vaak in de media verhalen lezen over een mogelijk einde van zijn tijdperk en ook de concurrentie liet vaak geen kans onbenut om te proberen twijfels te zaaien in het hoofd van de grootste rivaal, iets waar hij weleens moeite mee had.

"Daar trok ik me wel iets van aan. Niemand vindt het leuk als er rot over je wordt geschreven en ik ben een gevoelig persoon. Maar dan had ik maar beter moeten spelen. Als je dat niet doet, dan moet je alles op je kin nemen. Ik ben een grote jongen, dus dat accepteer ik", zei hij.

"Ik heb mezelf drie tot maximaal vier maanden gegeven om te wennen aan de pijlen. Die zijn nog niet eens voorbij, dus rustig aan. Het is logisch dat ik de komende tijd verder ga met deze set. Ik ben hongerig, ik wil meer, dus de rest kan zijn borst natmaken. Het zelfvertrouwen is weer gegroeid."

Van Gerwen neemt het donderdag wederom op tegen Price tijdens de zesde speelronde in Liverpool van de Premier League Darts. Hij staat met drie overwinningen en twee nederlagen derde, met één punt achterstand op Glen Durrant en Michael Smith.