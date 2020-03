Michael van Gerwen heeft zondag eindelijk zijn eerste titel van het jaar gepakt op het UK Open in Minehead. De Brabantse nummer één van de wereld won in een geweldige finale na een 1-5-achterstand met 11-9 van Gerwyn Price.

Van Gerwen leek aanvankelijk nog even te moeten wachten op zijn eerste titel van het seizoen, maar hij profiteerde in de slotfase optimaal van de vele missers van Price en maakte zo alsnog een einde aan de prijzendroogte, zijn langste sinds 2011.

'Mighty Mike' speelde indrukwekkend dit toernooi. Hij was met sublieme gemiddeldes van ruim boven de 105 punten te sterk voor titelverdediger Nathan Aspinall (10-8), James Wade (10-4), Rob Cross (10-4) en Daryl Gurney (10-3), maar ontsnapte wel in de vijfde ronde aan uitschakeling tegen Jason Lowe (10-9).

Van Gerwen gooide in de halve finales tegen Gurney zelfs nog een negendarter. Dat was al de tweede op deze UK Open, nadat Jonny Clayton zaterdag in de zesde ronde tegen Chris Dobey de eerste perfecte leg had geproduceerd sinds 2016 op deze major.

De Vlijmenaar veroverde voor de derde keer de eindzege op de UK Open. Hij was ook al in 2015 én in 2016 (overwinning in beide finales op Peter Wright) de beste, maar strandde in de afgelopen twee jaar al meteen in de vierde ronde.

Michael van Gerwen en Gerwyn Price poseren met de bekers. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Van Gerwen begint niet goed tegen Price

Van Gerwen begon niet goed aan de wedstrijd tegen Price. Hij kreeg in de eerste vier legs slechts één pijl op de dubbel, werd twee keer gebroken en stond daardoor al snel op een ruime en schier onoverbrugbare 1-5-achterstand.

Price verzuimde daarna verder uit te lopen. Hij liet Van Gerwen eerst al het verschil terugbrengen tot twee legs en miste bij 7-5, 7-6 en 7-7 in totaal tien pijlen op de dubbel, waarvan Van Gerwen dankbaar profiteerde en zelf de leiding nam (8-7).

Van Gerwen drukte wel door. Hij had Price bij 7-7 al behoorlijk pijn gedaan met een 136-finish en sloeg vervolgens ook nog eens een gat van drie legs (10-7). Price stribbelde nog wel even tegen, maar Van Gerwen maakte het bij 10-9 af met een break.

Er deden een recordaantal van 23 Nederlanders mee aan de UK Open. Twintig van hen vlogen er al op vrijdag uit. Dirk van Duijvenbode haalde de vijfde ronde (7-10 tegen Mensur Suljovic) en Jelle Klaasen de kwartfinales (9-10 tegen Gurney).

Van Gerwen verdiende met de eindzege op de UK Open 100.000 Britse pond (zo'n 115.000 euro) aan prijzengeld. Hij verstevigde daarmee de eerste plaats op de wereldranglijst ten koste van Peter Wright, die in zesde ronde eruit vloog tegen Gurney (9-10).