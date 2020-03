Michael van Gerwen heeft zich zondag voor de derde keer geplaatst voor de finale van het UK Open in Minehead. De Brabantse nummer één van de wereld won in de halve finales mede dankzij een negendarter met 11-3 van Daryl Gurney.

Van Gerwen ondervond geen enkel probleem met Gurney. Hij brak hem al in de derde leg, waarna hij bij de eerste pauze op een 3-2-voorsprong stond en vervolgens in de zesde leg meteen de negendarter gooide.

'Mighty Mike' begon de leg met twee keer 180 en besloot met een 141-finish door middel van triple 20, triple 19 en dubbel 12. Hij toonde opvallend genoeg weinig emotie na zijn kunststukje en stak alleen kort een vinger op.

Van Gerwen liep daarna in rap tempo uit naar een 8-2-voorsprong, gunde Gurney bij die stand nog één leg, maar stoomde in het restant door naar 11-3 en kwam met 110,32 net als in de kwartfinales tegen Rob Cross (110,81) uit op een gemiddelde van boven de 110.

De Vlijmenaar neemt het in de finale op tegen Gerwyn Price, die in de andere halve finale eveneens overtuigend met 11-4 te sterk was voor Jonny Clayton. Hij zat ook lange tijd boven een gemiddelde van 110 punten,maar moest uiteindelijk genoegen nemen met 102,39 punten.

Clayton gooide zaterdag in de zesde ronde tegen Chris Dobey al een negendarter op dit toernooi en dat was de eerste op de UK Open sinds 2016, toen Van Gerwen de perfecte leg noteerde tegen Rob Cross.