Michael van Gerwen heeft zich zondag op zeer overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van het UK Open in Minehead. De Brabantse nummer één van de wereld won in de kwartfinales met een subliem gemiddelde van boven de 110 punten met 10-4 van Rob Cross.

Van Gerwen begon nog wel een tikkeltje stroef. Hij stond bij de eerste break op een 2-3-achterstand, maar liep daarna meteen in rap tempo weg bij de steeds minder gooiende Cross en had in alle legs die hij naar zich toetrok niet meer dan vijftien pijlen nodig.

'Mighty Mike' kwam uit op een gemiddelde van 110,81 en deed het daarmee nog een stukje beter dan zaterdag in de zesde ronde tegen James Wade (10-4), toen hij met 108,93 punten al het hoogste gemiddelde noteerde van dit toernooi.

Van Gerwen begon de UK Open vrijdag in de vierde ronde ook al sterk tegen titelverdediger Nathan Aspinall (10-8), maar ontsnapte zaterdag in de vijfde ronde aan uitschakeling tegen Jason Lowe (10-9), tegen wie hij een 5-0-voorsprong verspeelde.

De Vlijmenaar maakt daardoor nog kans op zijn eerste titel van het jaar - hij pakte in 2011 voor het laatst geen eremetaal in deze periode van het jaar - en zijn eerste eindzege op de UK Open sinds 2016. Hij strandde in de afgelopen twee jaar in de vierde ronde.

Naast Van Gerwen bereikte ook Gerwyn Price (10-5 tegen Dimitri Van den Bergh) de halve finales. De overige kwartfinales moeten nog worden gespeeld, te weten Jelle Klaasen tegen Daryl Gurney en Jonny Clayton tegen Jamie Hughes.