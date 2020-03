Jelle Klaasen is blij dat hij na een aantal moeizame jaren de weg omhoog lijkt te hebben gevonden. De Brabander plaatste zich zaterdag op het UK Open in Minehead voor het eerst sinds 2016 voor de kwartfinales van een major.

"Ik speelde verschrikkelijk de laatste twee jaar, maar ik heb nu het gevoel dat ik niet zo ver bij de oude Jelle vandaan ben. Scorend gezien gaat het prima, maar ik mis te veel dubbels. Die gaan ook een keer vallen en dan kan ik weer echt gevaarlijk worden", zegt Klaasen tegen NU.nl.

Klaasen, die naam maakte met zijn wereldtitel in 2006 bij de BDO na een zege op Raymond van Barneveld in de finale, kampte lange tijd met een polsblessure. Hij liet zich daaraan medio 2017 opereren, maar haalde vervolgens nog zelden zijn niveau en zakte ver weg op de wereldranglijst.

"Maar ik heb me nooit echt zorgen gemaakt. Ik heb me al eens eerder binnen 2,5 jaar van de 48e plaats teruggeknokt naar de 7e plaats op de wereldranglijst, dus ik weet dat ik het in me heb, maar ik zal er hard voor moeten werken", vertelt hij.

"Ik heb gewoon een paar rotjaren gehad. Als je een blessure hebt gehad, is het moeilijk om terug te komen. Ik ben blij dat ik nu weer laat zien dat ik er nog gewoon bij hoor. Ik heb de kwaliteiten om iedereen te verslaan, maar je hebt soms ook een beetje geluk nodig."

'Ik was naar mijn idee veel te dik'

Klaasen verraste zaterdag in de zesde ronde oud-winnaar Gary Anderson met 10-9. Hij dankt zijn opmars op het UK Open, waarop hij in 2016 nog halvefinalist was, onder meer aan zijn fitheid. Hij is inmiddels 8,5 kilo afgevallen en wil het daar niet bij laten.

"Ik was naar mijn idee veel te dik. Het sporten stelde ik jarenlang uit en op een gegeven moment voelde het niet meer fijn. Ik ben daarop samen met Devon Peterson een challenge voor het goede doel aangegaan, Make-A-Wish. Mensen kunnen geld doneren voor elke kilo die we kwijtraken en in juli maken we het eindbedrag bekend."

"Ik zit weer lekker in mijn vel. Een overwinning tegen Anderson doet me dan extra goed. Ik bleef telkens heel rustig op het podium, ook in de laatste leg met een veertiendarter. Dan weet je dat het goed zit. Iedereen kan dit toernooi winnen, dus ik ook. Als Van Gerwen en Price zo blijven gooien, wordt het moeilijk, maar ik kan ook hen verslaan."

Klaasen neemt het zondag in de kwartfinales op tegen Daryl Gurney, die in de zesde ronde stuntte tegen wereldkampioen Peter Wright. Van Gerwen-Rob Cross, Gerwyn Price-Dimitri Van den Bergh en Jonny Clayton-Jamie Hughes zijn de overige kwartfinales. De halve finales en de finale worden ook op zondag afgewerkt.