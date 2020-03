Michael van Gerwen ziet zichzelf door zijn prestaties tot dusver als favoriet voor het veroveren van de titel zondag op het UK Open in Minehead. De Brabantse nummer één van de wereld beseft wel dat in dat geval de wisselvalligheid uit zijn spel moet.

"Ik ben op elk toernooi de favoriet. Wie moet het anders zijn? Wright of Price? Laat die eerst maar eens van mij winnen", zei Van Gerwen tegen NU.nl na zijn zege op James Wade (10-4) in de zesde ronde, niet wetende dat wereldkampioen Wright later op de avond verrassend uitgeschakeld zou worden tegen Daryl Gurney (6-10).

Van Gerwen kende een bijzondere zaterdag. Hij maakte indruk tegen Wade met een subliem gemiddelde van liefst 108,95 punten, maar speelde enkele uren eerder in de vijfde ronde tegen Jason Lowe erg matig. 'Mighty Mike' verspeelde toen een 5-0-voorsprong om vervolgens te ontsnappen aan een voortijdige exit (10-9).

"Ik weet echt niet hoe dat verschil komt. Vertrouwen, de pijlen, van alles een beetje wat. Maar tegen topspelers sta ik er gewoon elke keer. En tegen Lowe gooide ik mijn B-game, misschien zelfs wel mijn C-game, maar dan nog noteerde ik een gemiddelde van 95. Als dat mijn slechtste spel is, dan hoor je mij niet klagen", vertelde hij.

"Ik heb mezelf na de wedstrijd tegen Lowe ook even streng toegesproken. Ik mocht hem nooit tot 5-5 terug laten komen. Het was zaak om mijn kop erbij te houden, zeker tegen Wade. Hij straft ieder foutje meteen af. Ik moest dus scherp blijven tot aan het einde. Dat maakt het ook zo moeilijk om tegen hem te spelen, maar ik ben blij dat ik er goed doorheen ben gekomen."

Michael van Gerwen wijst naar iemand in het publiek na zijn zege op James Wade. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Heel belangrijk voor mezelf dat ik dit niveau neerzet'

Van Gerwen neemt het zondag in de kwartfinales opnieuw op tegen een speler uit de top tien van de wereldranglijst. Hij stuit dan in de tweede partij van de middag op Rob Cross, die vorig jaar tot de finale reikte op het UK Open en op dit toernooi al won van onder anderen Michael Smith (10-9) en Stephen Bunting (10-8).

"Als ik net zo gooi als tegen Wade, dan wint niemand van mij. Het is heel belangrijk voor mezelf dat ik dit niveau neerzet. Dan groeit het zelfvertrouwen en dat bevordert mijn spel alleen maar. Ik wist ook wel dat ik hiertoe in staat was, maar dat is even weggeweest, al heb ik wel bij de start van de Premier League een keer een gemiddelde van 104 en 105 gegooid."

"Ik moet mezelf weer goed voorbereiden op de slotdag. Ik voelde me voorafgaand aan het duel met Wade niet zo lekker. Het eten viel verkeerd, waardoor mijn buik aan het rommelen was en ik zelfs een keer moest overgeven. Daar baalde ik van, maar ik voelde me daarna alweer een stuk beter. Ik moet nog drie wedstrijden knallen."

Behalve de kwartfinales worden zondag ook de halve finales en de finale afgewerkt. De andere kwartfinales zijn Jelle Klaasen-Gurney, Gerwyn Price-Dimitri Van den Bergh en Jonny Clayton-Jamie Hughes. Van Gerwen was in 2016 - hij veroverde ook in 2015 de titel - de laatste Nederlander die er met de eindzege vandoor ging op het UK Open.