Michael van Gerwen heeft zich zaterdag op zeer overtuigende wijze geplaatst voor de kwartfinales van de UK Open in Minehead. De Brabantse nummer één van de wereld won met een gemiddelde van bijna 110 punten met 10-4 van James Wade.

Van Gerwen haalde de hele wedstrijd een uitermate hoog niveau. Hij begon vooral uitstekend en stond bij de eerste break al op een ruime 4-1-voorsprong met een verbluffend gemiddelde van net geen 120 punten.

'Mighty Mike' bleef in tegenstelling tot in de vorige ronde tegen Jason Lowe daarna zijn concentratie vasthouden. Hij gunde Wade nog maar drie legs en kwam uiteindelijk uit op een geweldig gemiddelde van 108,93 punten, het hoogste van dit toernooi.

Van Gerwen verspeelde eerder op de dag in de vijfde ronde tegen Lowe een 5-0-voorsprong en ontsnapte vervolgens aan uitschakeling (10-9), maar speelde vrijdag in de vierde ronde wel sterk tegen titelverdediger Nathan Aspinall (10-8).

De Vlijmenaar maakt daardoor nog kans op zijn eerste titel van het jaar - hij pakte in 2011 voor het laatst geen eremetaal in deze periode van het jaar - en zijn eerste eindzege op de UK Open sinds 2016. Hij strandde in de afgelopen twee jaar in de vierde ronde.

Van Gerwen was in 2016 - hij veroverde ook in 2015 de titel - de laatste Nederlander die er met de eindzege vandoor ging op de major met onder andere alle 128 Tourkaarthouders. De winnaar verdient 100.000 Britse pond (zo'n 115.000 euro) aan prijzengeld.