Michael van Gerwen en Jelle Klaasen hebben zich zaterdag geplaatst voor de kwartfinales van de UK Open in Minehead. Beide Brabanders wonnen in de zesde ronde op fraaie wijze van respectievelijk James Wade (10-4) en Gary Anderson (10-9).

Van Gerwen haalde de hele wedstrijd een uitermate hoog niveau. Hij begon vooral uitstekend en stond bij de eerste break al op een ruime 4-1-voorsprong met een verbluffend gemiddelde van net geen 120 punten.

'Mighty Mike' bleef in tegenstelling tot in de vorige ronde tegen Jason Lowe daarna zijn concentratie vasthouden. Hij gunde Wade nog maar drie legs en kwam uiteindelijk uit op een geweldig gemiddelde van 108,93 punten, het hoogste van dit toernooi.

Van Gerwen verspeelde eerder op de dag in de vijfde ronde tegen Lowe een 5-0-voorsprong en ontsnapte vervolgens aan uitschakeling (10-9), maar speelde vrijdag in de vierde ronde wel sterk tegen titelverdediger Nathan Aspinall (10-8).

De Vlijmenaar maakt daardoor nog kans op zijn eerste titel van het jaar - hij pakte in 2011 voor het laatst geen eremetaal in deze periode van het jaar - en zijn eerste eindzege op de UK Open sinds 2016. Hij strandde in de afgelopen twee jaar in de vierde ronde.

Klaasen maakt indruk met koelheid

Klaasen verraste dus Anderson. Hij noteerde met 93,01 punten lang niet zo'n hoog gemiddelde als Van Gerwen, maar had dat ook helemaal niet nodig en maakte vooral indruk met zijn koelheid.

'The Cobra' gaf aanvankelijk nog wel een 3-1-voorsprong uit handen (3-4), maar nadat hij Anderson meteen terug had gebroken, sleepte hij zijn eigen legs telkens goed binnen en gaf hij Anderson ook geen kans in de beslissende negentiende leg.

Klaasen reikte voor het eerst sinds het EK van 2016 tot de kwartfinales van een major. Hij kampte de voorbije jaren met het nodige blessureleed, maar vindt de laatste tijd steeds meer de weg omhoog.

Van Gerwen neemt het zondag in de kwartfinales op tegen Rob Cross en Klaasen stuit op Daryl Gurney. Bij de UK Open wordt er vanaf de vierde ronde na elke ronde geloot op het hoofdpodium en spelers hebben daarbij geen geplaatste status.

Gurney stunt tegen Wright

Daryl Gurney was in de zesde ronde misschien wel verantwoordelijk voor de grootste stunt op deze UK Open. Hij was met 10-6 te sterk voor Peter Wright, die begin dit jaar ten koste van Van Gerwen voor het eerste wereldkampioen werd.

Jonny Clayton zorgde in de zesde ronde ook voor één van de hoogtepunten op dit toernooi. Hij gooide tegen Chris Dobey (10-8) een negendarter, de eerste op de UK Open sinds 2016, toen Van Gerwen de perfecte leg produceerde.

Er deden een recordaantal van 23 Nederlanders mee aan de UK Open. Twintig van hen vlogen er al op vrijdag uit en naast Van Gerwen en Klaasen drong alleen Dirk van Duijvenbode door tot de vijfde ronde. Hij verloor daarin van Mensur Suljovic (7-10).

Van Gerwen was in 2016 - hij veroverde ook in 2015 de titel - de laatste Nederlander die er met de eindzege vandoor ging op de major met onder andere alle 128 Tourkaarthouders. De winnaar verdient 100.000 Britse pond (zo'n 115.000 euro) aan prijzengeld.