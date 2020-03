Michael van Gerwen is zaterdag ontsnapt aan uitschakeling in de vijfde ronde van het UK Open. De Brabantse nummer één van de wereld won na een merkwaardig duel nipt met 10-9 van Jason Lowe.

Van Gerwen leek aanvankelijk op een eenvoudige zege af te stevenen. Hij kwam mede dankzij een 170-finish in de tweede leg al heel snel op een comfortabele 5-0-voorsprong, maar na de eerste break ging het volledig de andere kant op.

Lowe, die in januari een Tourkaart van de PDC pakte op Q-School en vrijdag Adrian Lewis verraste in de vierde ronde, bracht de stand in één keer in evenwicht (5-5) en stond daarna telkens op een voorsprong.

Van Gerwen, die in de vierde ronde op overtuigende wijze te sterk was voor titelverdediger Nathan Aspinall, werd daardoor gedwongen om Lowe bij 9-9 te breken en slaagde daar ternauwernood in omdat Lowe een 86-finish niet uit wist te gooien.

'Mighty Mike' maakt daardoor nog kans op zijn eerste titel van het jaar - hij pakte in 2011 voor het laatst geen eremetaal in deze periode van het jaar - en zijn eerste eindzege op de UK Open sinds 2016. Hij strandde in de afgelopen twee jaar in de vierde ronde.