Dirk van Duijvenbode is niet verbaasd over zijn huidige prestaties. De 27-jarige Katwijker stuntte vorige week met een halvefinaleplaats op het Belgian Darts Championship en was vrijdag een van de drie Nederlanders die de vijfde ronde van het UK Open in Minehead haalden.

"Ik ben niet in de vorm van mijn leven. Ik doe juist wat ik kan. Ik wist altijd al dat ik dit in me heb. Als ik de jongens bezig zag op televisie, dan dacht ik: dat kan ik ook. Maar het kwam er telkens maar niet uit op het podium. Nu wel, en daar ben ik heel erg blij mee", zegt Van Duijvenbode tegen NU.nl.

Van Duijvenbode dankt de sterk verbeterde prestaties volgens hemzelf aan zijn trainingsarbeid. Hij traint momenteel elke dag, waar hij dat voorheen zo goed als achterwege liet omdat hij vaak last had van zijn rug en dat dan doorstraalde naar zijn armen en schouders.

"Als ik twee weken op rij een uurtje trainde per dag, dan kon ik geen pijl meer gooien, dus dan stop je daar maar mee. Op dinsdag competitie en in het weekend een toernooi, dat was het wel. Ik heb de laatste tijd geïnvesteerd in osteopathie. Dat is wat duurder, want het zit niet in de verzekering, maar het helpt wel om te presteren", vertelt hij.

"Mijn baas geeft me de mogelijkheid om elke dag een uur te trainen. Ik krijg dat niet uitbetaald. Ik doe dat inmiddels drie weken en dit is het resultaat. Ik heb al 16.000 Britse pond (ruim 18.000 euro, red.) verdiend, dus dan kan ik ook een deel uitgeven aan medische dingen. Maar ik voel die druk niet. Ik kan al mijn vaste lasten betalen. Het geld van het darten is een leuk extraatje."

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om beelden te bekijken van de opkomst van Dirk van Duijvenbode bij het Belgian Darts Championship.

'De opkomst geeft me een boost'

Van Duijvenbode verwerft langzamerhand ook een cultstatus in het darts. Hij komt namelijk als enige speler op met een hardcorenummer en ging vorige week nog viral op het internet doordat hij op het Belgian Darts Championship fanatiek meedanste op de klanken van het nummer.

"Ik dart niet om een cultheld te zijn of in de picture te komen, maar om het zo goed mogelijk te doen. De opkomst geeft me een boost als ik het podium betreed. Ik trek me er ook niets meer van aan wat anderen ervan vinden. In het begin kreeg ik duizend reacties. Die las ik dan allemaal en als er twee negatieve tussen zaten, dan voelde ik me helemaal vervelend."

"Ik weet ook wel dat de meeste mensen het gewoon leuk vinden. Ik luister het ook altijd tijdens het ingooien. Het zou mooi zijn als ik er dit weekend een keer mee mag opkomen op main stage. Sky Sports heeft hem een keer niet gedraaid. Ik weet niet waarom, dat is me nooit verteld."

Van Duijvenbode won op het UK Open tot dusver al van onder anderen Jermaine Wattimena en Darius Labanauskas en neemt het zaterdag in de vijfde ronde op tegen Mensur Suljovic. Hij steeg dankzij zijn halvefinaleplaats op het Belgian Darts Championship al naar de 79e plaats op de wereldranglijst en zal na dit weekend nog verder klimmen.