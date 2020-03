Michael van Gerwen haalt veel zelfvertrouwen uit de zege van vrijdag op titelverdediger Nathan Aspinall in de vierde ronde van de UK Open in Minehead. De Brabantse nummer één van de wereld wil dit weekend eindelijk afrekenen met de prijzendroogte dit jaar.

"Ik heb een wedstrijd gewonnen waar heel veel druk op stond. Ik begon nog wel matig en kwam een paar keer goed weg, maar wat ik daarna liet zien, stemt me wel heel positief. Ik moet er wel voor zorgen dat ik voortaan beter start. Dat doe ik iets te vaak niet", zei Van Gerwen tegen NU.nl.

Van Gerwen kon ook wel een succesje gebruiken. Hij raakte donderdag tijdens de vijfde speelronde in Exeter zijn koppositie in de Premier League Darts kwijt na een nederlaag tegen Michael Smith (4-7) en pakte dit jaar nog geen enkele titel, iets wat in deze periode van het seizoen voor het laatst gebeurde in 2011.

"Natuurlijk knaagt dat aan me. Iedereen die me een beetje kent, weet dat ik alles wil winnen. Ik had verwacht dat ik al een titel binnen zou hebben, maar ik moet er momenteel wat harder voor werken, nadat ik mezelf de afgelopen jaren behoorlijk heb verwend. Dat heeft ook wel iets", aldus Van Gerwen.

"Ik leef nu 100 procent meer voor de sport. Dat zit hem bijvoorbeeld in het aantal trainingsuren. Dat vind ik niet erg. Het belangrijkste is dat ik het nog steeds naar mijn zin heb. Ik ga al vanaf mijn dertiende heel het circuit rond, maar de passie voor het spelletje is nog net zo groot als vroeger. Ik denk dat er heel veel moois aan zit te komen."

Michael van Gerwen schreeuwt het uit na zijn zege op Nathan Aspinall. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Kans heel klein dat mijn vrouw dit weekend bevalt'

Van Gerwen ondergaat niet alleen veel verandering in zijn loopbaan - hij wisselde direct na het WK na zes jaar van pijlenfabrikant - maar ook in zijn thuissituatie. Hij wordt namelijk binnenkort voor de tweede keer vader en de kans is zelfs aanwezig dat zijn vrouw Daphne dit weekend bevalt.

"Maar die kans is heel klein. Ze is op 31 maart uitgerekend. Gezien hoe rond haar buik is, zou het makkelijk dit weekend al kunnen gebeuren, maar ik hoop dat de baby nog even rustig blijft zitten op zijn plek. En anders ga ik gelijk naar huis en neem ik afscheid van dit toernooi", vertelde hij.

"De UK open staat wel hoog op mijn lijstje. Dit optreden tegen Aspinall is een goed begin. Ik heb aangetoond dat ik mentaal heel sterk en niet te breken ben. Dit was met een gemiddelde van 105 weer mijn topniveau. De concurrentie zal geen grote mond meer hebben. Ze durven me ook niet boos te maken, want dan trek ik hun kop eraf. Dat weten ze, haha."

Van Gerwen, die dankzij zijn plek in de top 32 van de wereldranglijst een bye had voor de eerste drie rondes, neemt het zaterdag in de vijfde ronde op tegen Jason Lowe. Hij veroverde in 2015 én in 2016 de eindzege op het UK Open, maar meldde zich in 2017 af wegens een rugblessure en werd in de afgelopen twee jaar in de vierde ronde uitgeschakeld.