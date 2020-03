Michael van Gerwen heeft vrijdag weer wat zelfvertrouwen opgedaan. De Brabantse nummer één van de wereld won in de vierde ronde van het UK Open in Minehead met 10-8 van titelverdediger Nathan Aspinall.

Van Gerwen, die dankzij zijn plek in de top 32 van de wereldranglijst een bye had voor de eerste drie rondes, begon nog wel stroef aan de wedstrijd. Hij kwam meteen op een 0-2-achterstand, maar leidde bij de eerste break nog met 3-2.

'Mighty Mike' verspeelde daarna een 4-2- en een 7-5-voorsprong, maar raakte niet in paniek. Hij plaatste bij 7-7 met een 150-finish opnieuw een break en maakte het bij 9-8 met een sterke leg af, om uit te komen op een gemiddelde van 105,48 punten.

Van Gerwen leed donderdag nog tijdens de vijfde speelronde in Exeter tegen Michael Smith (4-7) zijn tweede nederlaag in de Premier League Darts, waardoor hij zijn koppositie weer verloor in de competitie.

De Vlijmenaar wacht opvallend genoeg nog op zijn eerste titel van het jaar. Hij werd in januari al in de eerste ronde van The Masters uitgeschakeld door Jonny Clayton en verloor vorige maand twee finales van een Players Championship.

Slechts drie Nederlanders in vijfde ronde

Naast Van Gerwen bereikten alleen Jelle Klaasen (10-5 tegen William Borland) en Dirk van Duijvenbode (10-9 tegen Jermaine Wattimena) de vijfde ronde, die net als de zesde ronde op zaterdag wordt afgewerkt.

Jeffrey de Zwaan (7-10 tegen Simon Whitlock), Danny Noppert (3-10 tegen Gerwyn Price), Vincent van der Voort (9-10 tegen Stephen Bunting), Niels Zonneveld (7-10 tegen Rob Cross) en dus Wattimena vlogen er allemaal uit in de vierde ronde.

Van Gerwen neemt het in de vijfde ronde op tegen Jason Lowe, Klaasen stuit op Steve West en Van Duijvenbode treft Mensur Suljovic. Bij het UK Open wordt er vanaf de vierde ronde na elke ronde geloot op het hoofdpodium en spelers hebben daarbij geen geplaatste status.

Er deden dit jaar een recordaantal van 23 Nederlanders mee aan de UK Open. Van Gerwen was in 2016 de laatste Nederlander die de titel pakte op de major met onder andere alle 128 Tourkaarthouders. De winnaar verdient 100.000 Britse pond (zo'n 115.000 euro) aan prijzengeld.