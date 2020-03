Fallon Sherrock en Lisa Ashton hebben niet voor een verrassing kunnen zorgen op het UK Open in Minehead. Beide Engelse darters werden vrijdag in de eerste ronde uitgeschakeld.

Sherrock verloor met een gemiddelde van 87,7 punten per drie punten met 1-6 van de sterk finishende Noord-Ier Kyle McKinstry en Ashton ging met een gemiddelde van 84,1 met 2-6 onderuit tegen de prima scorende Mike De Decker uit België.

Zowel Sherrock als Ashton schreef onlangs geschiedenis in het darts. Sherrock won in december als eerste vrouw een wedstrijd op het WK van de PDC en Ashton pakte bij de Q-School in januari als eerste vrouw een Tourkaart van de PDC.

Sherrock wist geen Tourkaart te veroveren bij de Q-School, maar mocht alsnog aan het UK Open meedoen omdat ze als eerste vrouw ooit de eindzege greep bij een Rileys Qualifier, waarbij meer dan tweehonderd spelers hun opwachting maken.

Hedman blijft enige vrouw met zege op UK Open

Deta Hedman blijft door de nederlagen van Sherrock en Ashton de enige vrouw die een ronde verder kwam op het UK Open. Zij reikte in 2015 tot de derde ronde na zeges op Aaron Turner en Norman Fletcher.

De Nederlanders die in de eerste ronde in actie moesten komen op het UK Open presteerden goed. Wesley Harms, Derk Telnekes, Danny van Trijp, Kevin Doets en Berry van Peer bereikten allemaal de tweede ronde.

De op papier beste Nederlanders, onder wie Michael van Gerwen, staan pas vrijdagavond aan de oche. De top 32 van de wereldranglijst heeft een bye voor de eerste drie rondes en stroomt dus pas vanaf de vierde ronde in.

Nathan Aspinall is de titelverdediger op het UK Open. Van Gerwen was in 2016 de laatste Nederlander die de beste was op de major met onder anderen alle 128 Tourkaarthouders. De winnaar verdient 100.000 Britse pond (zo'n 115.000 euro) aan prijzengeld.